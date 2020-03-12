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今晚要藍檸檬還是玫瑰生薑？RMK讓惱人卸妝成為療癒享受

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▲▼RMK讓卸妝成一種療癒享受。（圖／品牌提供）

▲RMK潔膚系列更為完整。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

想要擁有好膚質，做好卸妝清潔最重要，但忙了一整天，繁複的卸妝總會讓人心很累，如果卸妝能同步療癒心靈該有多好！RMK聽到大家的心聲，推出香氛潔膚凝霜，同場加映懶女孩最愛的洗卸合一凝膠，給愛美女孩更多選擇。


RMK的潔膚產品，備受日本女孩青睞，其中皆添加甜杏仁油和澳洲堅果油。內含豐富美容保養油成分，清潔同時潤澤肌膚，連防水的彩妝也能徹底卸除潔淨。溫和卸除妝容污垢，同時調整肌理，打造出滿溢透明感的妝容

▲▼RMK讓卸妝成一種療癒享受。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲RMK  雙效潔膚凝膠（清爽型/保濕型），140g，1,100元。

品牌主打的潔膚凝霜在塗抹肌膚的瞬間，固狀凝霜能即刻轉化為液狀油的舒適質地。輕柔按摩同時能減少摩擦力道，讓彩妝和皮脂輕易浮出，潔膚洗淨後，呈現滑潤的肌膚。

▲▼RMK讓卸妝成一種療癒享受。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲粉紅色是玫瑰生薑、藍色則是藍檸檬。

使用內附的挖棒，取約1顆巨峰葡萄大小的量於乾的掌心，由臉部中央往外塗抹，以螺旋畫圓的按摩方式溶解彩妝。接著以沾濕的雙手使凝霜乳化後，再以溫水洗淨。

▲▼RMK讓卸妝成一種療癒享受。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼RMK讓卸妝成一種療癒享受。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲RMK 雙效潔膚凝膠，140g，1,100元。

針對淡妝，RMK更推出一瓶兼具卸妝、洗臉的雙效潔膚凝膠，能帶走臉上彩妝髒汙，同時溫和去除老廢角質，讓毛孔潔淨細緻。清涼感的迷迭香香氛，幫助喚醒沉睡肌膚。

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關鍵字：

療癒, 香氛, 卸妝, RMK
fashion.net

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