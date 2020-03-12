綺拉奈特莉穿典雅白裙現身電影首映　無預警曝：往後不再接演裸露鏡頭

記者王則絲／台北報導 圖／達志影像、翻攝自《情・敵》劇照

英國演員綺拉奈特莉（Keira Knightley）因《神鬼奇航》、《模仿遊戲》、《曼哈頓練習曲》等電影在台灣聲名大噪，現年34歲的她目前已育有兩個孩子，身為忙碌的母親仍不間斷電影工作，日前出席今年即將上映的新電影《Misbehavior》宣傳活動，身穿純白CHANEL禮服依然美得不像話，同時還鄭重宣布往後將不再接演裸露鏡頭！

綺拉奈特莉可說是非常稱職的代言人，經常於公開活動中穿著CHANEL的服裝，日前出席於倫敦舉辦的電影《Misbehavior》宣傳活動時也不例外，一身純白色的優雅洋裝搭配蕾絲披肩便是來自於CHANEL 2020春夏高級訂製服系列，充分展現出她獨特的古典美。

此次搭配了一個搶眼的煙燻妝容，頭髮俐落綁起，顯得相當有個性，卻也抵擋不住典雅的氣質。耳朵上更戴上了羽毛造型的Curved Feather鑽石耳環，自由的意象恰巧貼和綺拉奈特莉一向無謂展現自我主張的性格。

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於此同時，綺拉奈特莉無預警地藉由此次電影宣傳機會，宣布了往後將不再接演裸露鏡頭，引起一陣話題。綺拉奈特莉在先前的作品《情・敵》中大尺度演出畫面十分震撼，當時演出並不會感到任何不自在，不過在生了兩個孩子後，綺拉奈特莉坦言體態已不如從前，而且從前的裸露畫面經常被色情網站移花接木，令她感到不舒服。

她表示對自己的身體還是感到滿意的，只不過不想再裸露站在鏡頭前了，往後若是有裸露鏡頭的需要，將會全權挑選替身演員，雖然不免令人感到遺憾，但網友以及粉絲們普遍都展現支持的態度，讓喜歡的演員用自己覺得最舒服、最自在的方式演戲，想必才能有更好作品帶給大家，就算裸露鏡頭不親自上陣，也不是一件壞事。

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