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買錯老得快！2020最新隔離霜盤點，力抗所有光傷害

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▲盤點隔離霜。（圖／翻攝自IG）

▲除了抵禦紫外線，藍光、空汙等環境壓力，都是致老原因。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

做好防曬已是基本常識，生活中無處不在的藍光更要留意，它不僅容易造成眼睛疲勞，更可能加速皮膚光老化，進而產生色素和皺紋。各大美妝保養紛紛推出針對抵禦藍光和空汙等外在環境壓力的防護系列，給肌膚最全面的防禦。

▲▼盤點隔離霜新品。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Grown Alchemist淨化防護妝前乳50ml / 1,250元

來自澳洲墨爾本的高科技植萃品牌Grown Alchemist，推出淨化防護妝前乳，不只隔離彩妝、空污、藍光，更能提升肌膚防禦力。沒有上妝時，可以單獨使用作為日用防護隔離霜，打造柔焦美肌效果。

搭配彩妝使用，作為妝前補水打底的重要步驟，有效提高肌底含水量，並增強肌膚健康天然屏障。無矽配方、輕盈的水凝膠質地，在臉上化開的同時，大量釋放靈芝多醣，立即提高肌膚含水量，讓妝容更加服貼持久。

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▲▼盤點隔離霜新品。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲SHISEIDO 極上御藏 防禦精華乳，SPF50+/PA++++，50ml，3,000元。

▲▼盤點隔離霜新品。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲KOSE 雪肌精保水UV防禦乳，SPF50+/PA++++，60g，750元。

▲▼盤點隔離霜新品。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Dior 迪奧精萃再生光燦防護隔離霜，SPF50+/ PA+++，30ml，4,000元。

▲▼盤點隔離霜新品。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Decorte 多重防禦隔離乳(抗汗防水型)，SPF50+/PA++++，60g，1,300元。

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關鍵字：

隔離霜, 防曬, 藍光, 空汙
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