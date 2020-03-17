fb ig video ETtoday search mobile

《花木蘭》聯名飾品浪漫登場！揪男友戴李翔情侶對戒超甜蜜

> >

編輯／Emily　圖／翻攝自lloyd.elandmall.com、k-uno.co.jp

《花木蘭》真人版電影雖然受到疫情影響延期上映，不過相關聯名商品還是陸續登場。韓國首飾品牌LLOYD先前就出過多款公主對戒，這次則是推出全新《花木蘭》系列飾品，有花朵造型耳環、項鍊，展現清秀小女人氣質，還有木蘭、李翔情侶對戒，揪男友一起戴超甜蜜。

▲花木蘭飾品。（圖／翻攝自lloyd.elandmall.com）

#木蘭花組合

▲花木蘭飾品。（圖／翻攝自lloyd.elandmall.com）

以木蘭花為靈感設計的項鍊和耳環，是金色鏤空花朵圖案，其中一片花瓣用粉色寶石裝飾，戴起來低調唯美。

#木蘭劍組合

▲花木蘭飾品。（圖／翻攝自lloyd.elandmall.com）

木蘭代父從軍使用了木蘭劍，以劍為靈感設計的項鍊、戒指，造型不會過於女性化，金色飾品用紅寶石點綴，看起來特別帥氣。

#扇子組合

▲花木蘭飾品。（圖／翻攝自lloyd.elandmall.com）

木蘭穿著女裝時還是很溫柔婉約，以木蘭用過的扇子為主題，搭配珍珠做成的耳環、項鍊典雅清秀，戴起來很氣質。

#紅色組合

▲花木蘭飾品。（圖／翻攝自lloyd.elandmall.com）

圓型的紅色項鍊和耳環造型簡單、顏色搶眼，這款圖案設計讓人想到電影中紅色皇宮的屋頂，造型很有中國風。

#情侶對戒

▲花木蘭飾品。（圖／翻攝自lloyd.elandmall.com）

木蘭與李翔的情侶對戒超級浪漫，金色戒指設計簡約，戒指表面刻上名字，還鑲了三顆小鑽，男版是白鑽、女版是紅鑽，跟另一半一起戴最甜蜜。

#耳環系列

▲花木蘭飾品。（圖／翻攝自lloyd.elandmall.com）

小顆的耳環系列款式很多，有木蘭爸爸送她的髮簪、燈籠、小涼亭…，每個樣式都跟電影有關聯，戴在耳朵上小巧可愛。

這系列會在3月13日正式開賣，想要的話要密切注意。此外，日本飾品品牌K.UNO最新飾品系列，是專為寶寶設計的飾品，其中一款小飛象戒指造型超可愛，銀色立體的小飛象做工精製，搭配淺藍色寶石看起來超Q，戴在寶寶胖胖的手指上有夠萌。戒指售價57,090日圓（約台幣16,368元）。

▲花木蘭飾品。（圖／翻攝自lloyd.elandmall.com）

►《庫洛魔法使》聯名飾品勾起回憶！夢之杖項鍊美哭　小櫻、知世閨蜜戒好浪漫

►迪士尼娃娃進入夢鄉好療癒！小鹿班比、愛麗絲打哈欠萌樣融化你的心

關鍵字：

花木蘭, 迪士尼, 韓國, 聯名, 飾品, 項鍊, 耳環, lloyd, 對戒
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

Dappei／《梨泰院Class》金多美高EQ還很會穿衣服　5種單品搭出帥妹風格

Dappei／《梨泰院Class》金多美高EQ還很會穿衣服　5種單品搭出帥妹風格

劉以豪連續5天與韓國男神錄製「無劇本」實境節目　直喊：太真實了

劉以豪連續5天與韓國男神錄製「無劇本」實境節目　直喊：太真實了

控制狂情人的5個小徵兆　看似甜蜜卻可能是致命毒藥！

控制狂情人的5個小徵兆　看似甜蜜卻可能是致命毒藥！

4點證明交往已經進入「舒適期」　全中就離老夫老妻不遠了 《花木蘭》聯名飾品浪漫登場！揪男友戴李翔情侶對戒超甜蜜 畫了眼影卻浮腫、顯髒！彩妝師3招破解眼妝困擾 《愛的迫降》「朝鮮F4」脫軍服登封！同色系套裝變身時尚暖男 李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感 特價就被搶爆！女孩一次都4、5罐囤貨的「神級保濕霜」 FOREVER 21正式易主！加入Barneys百貨同集團　90億元扛下所有債務

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面