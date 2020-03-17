《花木蘭》聯名飾品浪漫登場！揪男友戴李翔情侶對戒超甜蜜

編輯／Emily 圖／翻攝自lloyd.elandmall.com、k-uno.co.jp

《花木蘭》真人版電影雖然受到疫情影響延期上映，不過相關聯名商品還是陸續登場。韓國首飾品牌LLOYD先前就出過多款公主對戒，這次則是推出全新《花木蘭》系列飾品，有花朵造型耳環、項鍊，展現清秀小女人氣質，還有木蘭、李翔情侶對戒，揪男友一起戴超甜蜜。

#木蘭花組合

以木蘭花為靈感設計的項鍊和耳環，是金色鏤空花朵圖案，其中一片花瓣用粉色寶石裝飾，戴起來低調唯美。

#木蘭劍組合

木蘭代父從軍使用了木蘭劍，以劍為靈感設計的項鍊、戒指，造型不會過於女性化，金色飾品用紅寶石點綴，看起來特別帥氣。

#扇子組合

木蘭穿著女裝時還是很溫柔婉約，以木蘭用過的扇子為主題，搭配珍珠做成的耳環、項鍊典雅清秀，戴起來很氣質。

#紅色組合

圓型的紅色項鍊和耳環造型簡單、顏色搶眼，這款圖案設計讓人想到電影中紅色皇宮的屋頂，造型很有中國風。

#情侶對戒

木蘭與李翔的情侶對戒超級浪漫，金色戒指設計簡約，戒指表面刻上名字，還鑲了三顆小鑽，男版是白鑽、女版是紅鑽，跟另一半一起戴最甜蜜。

#耳環系列

小顆的耳環系列款式很多，有木蘭爸爸送她的髮簪、燈籠、小涼亭…，每個樣式都跟電影有關聯，戴在耳朵上小巧可愛。

這系列會在3月13日正式開賣，想要的話要密切注意。此外，日本飾品品牌K.UNO最新飾品系列，是專為寶寶設計的飾品，其中一款小飛象戒指造型超可愛，銀色立體的小飛象做工精製，搭配淺藍色寶石看起來超Q，戴在寶寶胖胖的手指上有夠萌。戒指售價57,090日圓（約台幣16,368元）。

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