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AirPods最新收納處！變身18K金、925純銀項鍊　掛上身好時髦

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編輯／Duke

Apple公司推出的無線耳機AirPods，一推出即受到歡迎，是許多人無線耳機的首選，不過，由於AirPods體積過小，較容易遺失，所以就有配件品牌嗅到這股商機，進而推出相關的配件。最近，來自瑞典的Tapper便帶來三款項鍊，並分別將18K金、925純銀、黑赤鐵礦注入其中，使得AirPods、AirPods Pro也能成為時尚配件。

▲AirPods項鍊。（圖／翻攝自Tapper官網、Matt Youngblood）

▲Tapper帶來三款AirPods項鍊。（圖／翻攝自Tapper官網）

此次推出的三款項鍊屬於Tapper旗下的金屬系列，每款均以金屬材質打造，像是18K金、925純銀以及黑赤鐵礦，因此也擁有極高的搭配性，不論是穿著襯衫、T-Shirt，亦或是洋裝都很適合，並且不用擔心尺寸不合，因為AirPods與AirPods Pro都適用。

▲AirPods項鍊。（圖／翻攝自Tapper官網、Matt Youngblood）

▲AirPods項鍊。（圖／翻攝自Tapper官網、Matt Youngblood）

▲AirPods項鍊。（圖／翻攝自Tapper官網、Matt Youngblood）

▲每款均以18K金、925純銀以及黑赤鐵礦打造。（圖／翻攝自Tapper官網）

▲AirPods項鍊。（圖／翻攝自Tapper官網、Matt Youngblood）

▲AirPods項鍊。（圖／翻攝自Tapper官網）

▲搭配性高，襯衫、T-Shirt或是洋裝都可以。（圖／翻攝自Tapper官網）

▲AirPods項鍊。（圖／翻攝自Tapper官網、Matt Youngblood）

▲AirPods與AirPods Pro都適用。（圖／翻攝自Tapper官網）

除了金屬材質以外，Tapper還有販售尼龍系列與皮革系列，配色則有8種與6種顏色可選，覺得金屬不適合自己的話，不妨選擇這兩個系列吧！

▲AirPods項鍊。（圖／翻攝自Tapper官網、Matt Youngblood）

▲AirPods項鍊。（圖／翻攝自Tapper官網、Matt Youngblood）

▲還有販售尼龍系列與皮革系列，並且擁有多款配色可以選擇。（圖／翻攝自Tapper官網

Tapper推出的三款金屬項鍊，目前皆可於Tapper官網選購，但18K金較其他兩款貴，其定價為歐元80元（約台幣2,800元），925純銀與黑赤鐵礦則為歐元70元（約台幣2,450元），皮革系列則為歐元50元（約台幣1,700元），尼龍系列為歐元30元（約台幣1,023元）。

此外，如果Tapper的項鍊可以被稱為「AirPods救星」，那Kickstarter推出的Apple Watch錶帶同樣也配得上這個稱號。由Matt Youngblood設計的Apple Watch錶帶結合了AirPods，使耳機可以掛於錶帶上，減少遺失的機率，不過，出門還是要攜帶充電盒，否則只會讓耳機成為裝飾品哦！

▲AirPods項鍊。（圖／翻攝自Tapper官網、Matt Youngblood）

▲Kickstarter在Apple Watch的錶帶上，加入AirPods的套環。（圖／翻攝自Matt Youngblood）

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關鍵字：

Apple, AirPods, Pro, 無線耳機, Tapper, 瑞典, 項鍊, 18K金, 925純銀, 黑赤鐵礦, Kickstarter, AppleWatch, 錶帶
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