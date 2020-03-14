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疫情讓人焦慮緊張？快用「芬香療癒小物」舒壓　提升免疫力

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▲芬香療癒小物助舒壓　提升免疫力。（圖／品牌提供,翻攝IG）

▲近來容易情緒緊張、焦慮？快用擁有療癒香氣的美妝生活小物幫助舒緩壓力，放鬆心情。（圖／翻攝IG@heizlemakeup、@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導

近日全球新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，不少民眾因擔心疫情，容易產生焦慮、緊張情緒，加上生活、工作壓力等雙重侵襲，容易使健康、肌膚狀況出問題，甚至影響自身免疫力。面對不穩定的情況時，應該更加冷靜面對，快利用帶有療癒香氛的美妝生活小物幫助適當地放鬆心情，告別焦慮的情緒，讓身心靈輕鬆一下。

▲芬香療癒小物助舒壓　提升免疫力。（圖／品牌提供,翻攝IG）
▲CHIFURE 卸妝按摩霜，300g，NT$275。（圖／品牌提供，以下同）

CHIFURE卸妝霜質地柔滑好推，對肌膚更溫和、少刺激，減輕力道亦可作為按摩乳霜使用，不僅達到清潔、保養效果，臉部有許多穴道，適時的深度按摩也能有舒壓感。

▲芬香療癒小物助舒壓　提升免疫力。（圖／品牌提供,翻攝IG）
▲美舒律 蒸氣舒緩眼罩 春日櫻花，5枚入，NT$210。

從日本爆紅的人氣蒸氣眼罩，擁有約40℃溫熱蒸氣，可幫助舒緩雙眼疲勞緊張感，延長舒適放鬆的感受，近日特別推出春日櫻花限定版，不僅包裝盒、眼罩上佈滿浪漫粉紅櫻花，還帶有櫻花香氣，淡雅香氣加上溫熱舒適感，更能讓人由內而外的放鬆。

▲芬香療癒小物助舒壓　提升免疫力。（圖／品牌提供,翻攝IG）
▲absolution 全能上癮精露滾珠筆 9ml / NT$1,100。

法國有機保養品牌absolution將擁有抗氧活膚配方的明星商品「全能上癮精露」推出便於隨身攜帶的滾珠筆，可隨時為肌膚補充營養，更適合用於眼周、雙頰、唇部或指緣等局部重點加強修護，其帶有細緻香氣更能幫助舒緩情緒、放鬆壓力。

▲芬香療癒小物助舒壓　提升免疫力。（圖／品牌提供,翻攝IG）

▲日本獅王 nonio口氣清新噴霧，5ml，NT$99。

小巧方便攜帶的口氣清新噴霧，約會、會議前或用餐、吸煙喝酒後、口腔乾燥時，一噴終結口臭原因菌，並隨時滋潤口腔，幫助淨化口臭，共有冰炫薄荷、甜梨玫瑰和橙橘薄荷等3款口味。

▲芬香療癒小物助舒壓　提升免疫力。（圖／品牌提供,翻攝IG）

▲芬香療癒小物助舒壓　提升免疫力。（圖／品牌提供,翻攝IG）

▲Neal’s Yard Remedies 有機花草茶，18包，NT$350。

英國純淨天然有機品牌Neal’s Yard Remedies 尼爾氏香芬庭園，今年全新推出4款無咖啡因的有機花草茶系列，由草藥專家使用最高品質的花草調配出風味獨特的茶包，包含適合睡前舒緩情緒的「恬靜花園」有機花草茶、緩解脹氣不適感的「餐後舒緩」、提升元氣的「樂活舒朗」，及溫暖養生的「活力提振」。

▲芬香療癒小物助舒壓　提升免疫力。（圖／品牌提供,翻攝IG）
▲日本名湯 溫泉之旅入浴劑，12入，NT$179。

日本名湯入浴劑擁有四種名湯溫泉風情，無論香氣和溫泉湯的顏色都精心呈現，不用遠赴日本，在家就可以隨時輕鬆享受溫泉旅行。

►岩盤浴翻紅！研究：體溫上升1度，免疫力提高5倍

►想遠離肺炎病毒和流感　專業藥師：增強免疫力從3點做起

關鍵字：

保養, 保養品, 美妝, 小物, 香氛, 香氣, 療癒, 舒壓, 紓壓, 放鬆
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