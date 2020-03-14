鴨子化妝包就像萌萌小寵物！肥嘟嘟軟Q好捏　肚子容量超好塞

編輯／Emily 圖／翻攝自felissimo.co.jp、congrevey.com

日本雜貨品牌Felissimo經常推出許多動物小物，這次最新商品是超萌的鴨鴨化妝包，白色羽毛身體加上黃黃鴨子嘴，長相超級逼真，捧在手心上就像隻小寵物，肥嘟嘟的軟軟身軀讓人想狂捏。雖然是娃娃的模樣，但拉開拉鍊其實是個容量非常大的化妝包，真是可愛又實用。

大家小時候是不是很愛去公園餵鴨鴨呢？要是能在家裡養隻小鴨就更美好了。這款鴨鴨化妝包就讓你夢想成真，鴨子造型非常逼真，翻到底部還把鴨子的蹼做出來，跟真的鴨子比對一下，相似度有夠高。

鴨子肥肥圓圓的身體柔軟好捏，一直擠壓也不會變形，超級紓壓、療癒。拉開拉鍊是個化妝包，裡面容量很大，可以裝很多東西，每次都覺得買娃娃浪費錢，做成有用的小物，就可以毫不猶豫的買下去啦！這款化妝包售價2,200日圓（約台幣639元）。

喜歡動物造型包包的話，可以看看美國網拍Congrevey的仿真貓咪包，這款包包手提、側背都可以，貓咪的五官逼真，耳朵、尾巴都是立體的，整隻覆蓋著毛毛，看起來就像隻真的貓咪，背著它出門就像帶著寵物一樣，可愛到不行。有灰白相間、暹羅貓、全黑、全白、藍貓…總共7種花色，售價美金52.99元（約台幣1,595元）。

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