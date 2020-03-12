休傑克曼不畏新冠肺炎挺萬寶龍　體驗首款全罩智能耳機好享受

▲休傑克曼體驗萬寶龍MB01全罩式智能耳機。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

新冠肺炎在美國已有破千人確診，疫情也燒進好萊塢，在澳洲拍戲的奧斯卡影帝湯姆漢克（Tom Hanks）與演員老婆麗塔威爾遜（Rita Wilson）宣布染疫。但「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）不畏疫情威脅，紐約時間10日晚間仍以品牌大使身分，出席萬寶龍於蘇活區World of McIntosh旗艦體驗中心的派對，搶先體驗品牌首款MB 01全罩式智能耳機。

▲萬寶龍品牌大使休傑克曼一身帥氣，現身MB01全罩式智能耳機紐約發表會。

久未公開亮相的休傑克曼，一身帥氣西裝跑趴，對於萬寶龍新玩意很感興趣，坐在配置有耳機與觸控螢幕的商務艙貴賓室座椅，戴上耳機放鬆身心，此款鎖定旅行者設計的全罩式智能耳機，具降噪技術、絕佳音質特色，並配備Google助理與相容多種藍芽裝置。

▲萬寶龍MB01全罩式智能耳機將於4月上市，20,400元。

精品品牌隨著科技趨勢而行，寶格麗（BVLGARI）也參與其中，為時尚迷推出AirPods收納包，雖然小巧但細節精巧，以招牌蛇頭裝飾並搭配金鍊，掛在頸上當長項鍊超有型。

▲寶格麗Serpenti Forever霓虹紫水晶色AirPods收納包（左）21,900元，蛋白石色AirPods收納包27,200元。（圖／寶格麗提供）