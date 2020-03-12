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LOEWE手袋成韓劇標配！徐智慧、金多美搶背Gate　雙色氣球包超可愛

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▲LOEWE包。（圖／品牌提供）

▲徐智慧在《愛的迫降》中穿格紋大衣配LOEWE Gate包。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

不想出入人多的場合，但班還是要上、東西還是要買，LOEWE有3款包讓人心癢難耐，分別是加入迷你尺寸的Barcelona、如同氣球一般的Ballon Bag，還有夯劇《愛的迫降》中徐智慧背著的Gate。這些包各有各的特色，讓搭配變得更輕鬆。

▲LOEWE包。（圖／品牌提供）

▲金多美背著LOEWE Gate包演出《梨泰院Class》。

Barcelona在2015年秋冬推出，是帥又有才的Jonathan Anderson接掌創意總監後第二季作品，三角形的插銷很有特色，當年一上市就大受歡迎，楊丞琳曾以寬背帶Barcelona搭配寬版毛衣，大逆齡成學生妹。

▲LOEWE包。（圖／品牌提供）

▲楊丞琳背Barcelona包，看起來青春洋溢。

▲LOEWE包。（圖／品牌提供）
▲冰粉色Barcelona包，很有春天氣息。

▲LOEWE包。（圖／品牌提供）
▲迷你Barcelona包，是今年春夏新尺寸，63,000元。

▲LOEWE。（圖／品牌提供）
▲Barcelona包同時附有寬版背帶及鍊帶，97,000元。

演變至2020年春夏，Barcelona換上粒面小牛皮材質，結構也稍稍變得柔軟，更有意思的是迷你包登場，小包仍當道，搭配細皮帶的小尺寸Barcelona充滿吸引力，燕麥奶色、最新的冰粉色，都讓女生尖叫好想要。

▲LOEWE包。（圖／品牌提供）

▲Balloon Bag以氣球為名，相當有特色。

▲LOEWE包。（圖／品牌提供）
▲Balloon Bag以帆布拼接小牛皮88,000元、黑藍拼色小牛皮包104,000元。

▲LOEWE包。（圖／品牌提供）
▲Balloon Bag也有單色款式，小尺寸白色小牛皮包83,000元、灰褐色小牛皮包104,000元。

延續性的Barcelona之外，Balloon Bag是今年春夏的最新力作，袋如其名形狀像氣球，有水桶包的率性自然，也有名字「氣球」的俏皮，包身結合兩種皮革或異材質，例如帆布拼接小牛皮，或是雙色的組合，共有3種尺寸，較大的兩款可提可背，最小的是長背帶，斜背側背皆宜，並以打結皮繩裝飾。

▲LOEWE包。（圖／品牌提供）

▲徐智慧在《愛的迫降》劇中背著LOEWE Gate包。

最近成為韓劇標配的Gate包，分別在《愛的迫降》中有女二徐智慧穿著黑白格紋大衣，斜背焦糖色款式，《梨泰院Class》的女主角金多美也在劇中穿西裝搭配，符合直爽個性，與徐智慧的高冷感很不同。Gate腰包也是近幾季的熱門款，率性又有型。

▲LOEWE包。（圖／品牌提供）

▲Gate小牛皮腰包，51,000元。

▲LOEWE包。（圖／品牌提供）
▲Gate Small Bag肩背包，73,000元。

關鍵字：

LOEWE, 愛的迫降, 徐智慧, 金多美, 梨泰院Class
fashion.net

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