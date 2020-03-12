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不畏疫情！松本清插旗微風信義，全館9折搏買氣

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▲▼松本清插旗微風信義，全館9折搏買氣 。（圖／品牌提供）

▲開幕第一天業績超出預期。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

松本清台灣第九間門市於今（3／12），在信義微風百貨開幕。這也是日本第一藥妝店首次插旗信義商圈，以捷運通勤族和愛美女性為主要客群，打造時尚美妝概念店。為了吸引買氣，更祭出超殺優惠，積極搶客。

▲▼松本清插旗微風信義，全館9折搏買氣 。（圖／品牌提供）

不畏疫情，松本清展店速度驚人，來台一年多即迎來第9家店面，信義微風店位於信義商圈，定位為流行美妝、美容保養品的時尚美妝概念店。網羅女生們最愛的美妝、保養，位處交通樞紐，來客人數相當可觀。

▲▼松本清插旗微風信義，全館9折搏買氣 。（圖／品牌提供）

為了和坊間藥妝店區隔，店內更闢特別區域陳列松本清獨家保養商品、獨家日本直輸零食等，價格實惠可愛，讓消費者不用去日本，就能方便購足各式日本藥妝生活用品。

▲▼松本清插旗微風信義，全館9折搏買氣 。（圖／品牌提供）

松本清微風信義店坪數雖不及其他店面，供應商品數量超過萬項，開幕期間更祭出驚喜商品45元起，正逢甜美浪漫櫻花祭，店內推出櫻花季節限定商品，讓你綻放少女心。

▲▼松本清插旗微風信義，全館9折搏買氣 。（圖／品牌提供）

此次開幕4天推出全館結帳再享9折優惠，開架彩妝77折起連續18天不間斷。為慶祝開幕再加碼3／12至3／15來店消費滿額再贈松本清開幕限定帆布提袋。(每天限量100個、數量有限贈完為止)

▲▼松本清插旗微風信義，全館9折搏買氣 。（圖／品牌提供）

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▲▼松本清插旗微風信義，全館9折搏買氣 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

松本清, 日本, 藥妝店, 微風信義
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