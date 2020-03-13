韓妞票選最好用眼線產品Top 5　日系「眼妝專家」竟包辦2名

▲韓妞除了唇妝，也很重視眼線精緻度。（圖／翻攝IG@1993kg、@chosungah_22）

記者張毓容／台北報導

說起韓系流行妝容，除了搶眼的唇妝外，精緻俐落的眼線也是重點之一，也因此韓國女生對於眼線產品的挑選可說是非常挑惕，那到底有哪些眼線筆、眼線液好用到連標準嚴苛的韓妞都覺得厲害？超過700萬韓國網友都在使用的美妝app「化解（화해）」裡，近來就由網友票選出最好用的眼線產品排行榜，快來看看Top 5中你用過幾個？

Top 5：The Saem 極細防水眼線膠筆



The Saem這款眼線膠筆被評價性價比高，筆觸柔軟不刺眼，持久力也不錯，但內雙或油皮人需要做好打底和定妝，不少網友認為非常適合拿來畫內眼線。

韓國網友大致好評都是筆觸柔軟、持久力好、性價比高、方便攜帶等，但也有容易斷、容量有點少等差評。

Top 4：Tonymoly 持久防暈染眼線膠



Tonymoly這款持久眼線膠是慕斯質地，塗起來非常滑順，還附有專用筆刷，線條粗細很好掌握，高CP值出了名，更是韓國美妝大神Pony的愛用款。但關於暈染問題各有不同看法，網友建議內雙或眼皮易出油的人，使用前要先做好眼部打底。

網上的好評大都是適合新手、容易調節、很持久、CP值很高，但也有個讓人會心一笑的差評竟是「用不完」。



Top 3：KISSME花漾美姬 零阻力經典眼線液筆



被稱為「眼妝專家」的日系品牌KISSME花漾美姬，旗下多款睫毛膏、眼線產品都擁有大批死忠愛用者，其中這款零阻力眼線液筆棕色款就拿下韓國網友票選Top 3。不僅好勾勒線條，持久性也很好，流淚也不會暈妝，卸妝時也不會糊成一坨，可畫出精緻眼妝。

韓國網友的好評評價包含好畫易勾勒、很持久、可畫出精緻眼線、不會掉屑等，但要注意蓋子沒蓋好的話容易分岔。

Top 2：KISSME花漾美姬 夢幻淚眼細眼線液筆



第二名依舊是來自KISSME花漾美姬，這款極細眼線液筆目前台灣還未引進，其筆尖非常細又柔軟，很容易勾畫，適合喜歡自然妝感的人，還擁有溫水就可卸的特性，即使不小心畫錯也能輕鬆修改。

韓國網友點評的優點包含妝感自然、筆尖細而且柔軟、溫水可卸；但也有筆尖容易分岔、不太持久等差評。

Top 1：Clio 超流線抗暈眼線膠筆



第一名是由唇彩、底妝也大受好評的Clio拿下。這款是眼線膠筆，比眼線液更好控制，筆觸柔軟不扎眼，也容易上色，可以畫出很自然的內眼線，化妝新手也能輕鬆駕馭，尤其以色號#2棕色最受歡迎，但對於眼皮容易出油的人建議先打底。

韓國網友給出的好評包含持久、筆尖柔軟、好上色易塗抹、適合新手等，也有網友提出油性肌會有暈染問題、畫外眼線不夠滑順等缺點。

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