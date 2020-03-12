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三宅一生旗下3品牌齊聚進駐台北麗晶精品　120坪超闊氣絕對逛過癮

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▲三宅一生旗下三大品牌ISSEY MIYAKE、ISSEY MIYAKE MEN、HaaT將於麗晶精品B2，3／17開幕。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

因近期疫情落入一片陰霾的時尚圈中，終於迎來了一項好消息，三宅一生旗下三大品牌「ISSEY MIYAKE」、「ISSEY MIYAKE MEN」以及女裝為主的「HaaT」，將於3月17日齊聚台北晶華酒店「麗晶精品」B2正式開幕，三家店鋪總計約120坪的空間，不僅能讓消費者們一次滿足所有需求，三個品牌也為此次開幕活動特別推出了獨賣商品，不容錯過。

▲三宅一生 。（圖／品牌提供）

▲「AIR 風動飄拂」展區。

這次三宅一生一口氣將旗下三個品牌「ISSEY MIYAKE」、「ISSEY MIYAKE MEN」、「HaaT」大舉進駐麗晶精品位於B2的店位，可說是前進中山商圈的一個里程碑，加上超闊氣的坪數，絕對讓消費者逛得過癮，開幕後到4月中旬的期間，還有超酷炫的ISSEY MIYAKE 「AIR 風動飄拂」系列服裝特殊展覽。

▲三宅一生 。（圖／品牌提供）

▲「ISSEY MIYAKE」店面。

首先看到「ISSEY MIYAKE」的櫃位，店內裝潢有別於以往的潔白主題，從店外就可以發現整間店散發出帶有清新感的灰綠色調。

2020春夏，ISSEY MIYAKE設計師由Satoshi Kondo（近藤悟史）接任，在本季他回歸三宅一生「一塊布」的製衣理念，將之運用於自己的第一次服裝發表，展現布料的輕盈感以及最初始的直覺。而為慶祝開幕，ISSEY MIYAKE 特別推出的全台灣獨家商品正是本季最能體現「一塊布」的「AIR・風動飄拂」系列，這些風衣外套、連身褲與褲裝的單品，在設計上都是經過精密計算，才能達到身體與衣料間特定的空隙距離，創造出最舒適的體驗與最漂亮的飄逸弧度。

▲三宅一生 。（圖／品牌提供）

▲三宅一生 。（圖／品牌提供）

▲風動飄拂洋裝NT＄76,800、風動飄拂短大衣NT＄46,800。

以品牌的習慣來說，鮮少看到將男裝系列獨立出來的櫃位，而本次品牌便在麗晶精品B2「ISSEY MIYAKE」的旁邊，增設了「ISSEY MIYAKE MEN」的獨立店面，店內的設計以陽剛的工業風天花板，加上黑白錯落的牆面組成，展現力量、原始的風格。

▲三宅一生 。（圖／品牌提供）

▲「ISSEY MIYAKE MEN」店面。

ISSEY MIYAKE MEN 2020春夏系列以自然的花卉、森林元素為靈感，將這些草本植物轉為迷人色調。ISSEY MIYAKE MEN 更為此次大舉進駐麗晶精品，推出了「全球獨賣」的「皺摺T」，是特別針對台灣的自然環境、都市風景所設計調和出的專屬色彩。

▲三宅一生 。（圖／品牌提供）

▲皺摺T，NT＄14,300。

許多人也許不知道「HaaT」也是屬於三宅一生旗下的品牌，不過從品牌講究所採用的布料與經典剪裁就能略知一二，因為HaaT的品牌設計總監正是三宅一生全品牌的織品總監——Makiko Minagawa（皆川魔鬼子），特別講究工藝與面料，且有著對傳統文化的堅持與獨鍾，進而將之延伸並創造出藝術價值。

▲三宅一生 。（圖／品牌提供）

▲「HaaT」店面。

本次進駐麗晶精品的店面以「珪藻土」淡粉色作為牆面主要設計，紋路強調自然手感，也象徵著品牌布料的特殊絲線紋理。而HaaT 所推出的獨家商品則是「銀河緹花」系列，是運用粗細不同的紗線交織而成凹凸不平的表面，並透過變化紗線的色彩，創造出經緯異色的布面，精巧紋路的立體感加上內斂的光澤效果，都充分展現了HaaT所追求的極致理念。

▲三宅一生 。（圖／品牌提供）

▲銀河緹花無袖背心洋裝，NT＄32,800。

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