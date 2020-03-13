小禎自曝「定期醫美」當保養　敷臉前多一步養出好膚質

▲小禎和大家分享她的護膚秘訣。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

小禎瘦身有成，臉上膚質更是好到爆，她自曝除了定期醫美當作保養外，肌膚保濕是她最重視的，日前去北海道滑雪，因為氣候乾冷大家都凍傷脫皮，只有她毫髮無傷，秘密在於她早晚各一片保濕面膜，面膜前更會使用舒緩保濕膠囊打底，讓肌膚不僅潤澤，還會發光。

▲乾冷的天氣，肌膚保濕尤其重要。（圖／翻攝自FB/胡小禎，以下同）

小禎進一步分享，像是做完音波、電波雷射，術後最重要也是保濕，保養品不能含有酸類，美白成分得要盡量避免，像是雷射的小傷口更需要保濕，這樣才能回復快，一定得避開刺激性成分，像是定期做完肚皮雷射後，也是把肚皮當作臉皮來顧。

▲肌膚不只是潤，近看還亮到發光。

她不諱言，每天做好基礎的日常保養，能幫助延緩下一次醫美時間，保養肌膚不能僥倖，若只靠醫美維持，肌膚很緊但卻很乾，肉眼一下就看得出來。像是她平常敷完面膜剩的精華液也會拿來塗身體，一點都不想浪費。

▲運動早已是生活的一部分。

對於身體肌膚的保養，她分享就是洗澡後全身塗乳液和油，甚至連泡澡也會滴油，笑稱很容易在浴缸內滑倒，被問及會特別去按摩放鬆嗎？她說自己很懶得出門，平常沒工作、不運動時，就喜歡宅在家。

▲從小就要養成正確保養觀念。

女兒步入青春期，也開了有了痘痘困擾，只要女兒一下課她就會讓她把瀏海夾起來，先去把臉洗乾淨，再做好保濕，讓女兒也養成保養好習慣。

▲W.SHOW 舒緩保濕膠囊，1,200元。

舒緩保濕膠囊除了是面膜的最佳拍檔，也可單獨使用，搭配精華液、乳液，加強保濕潤澤；在外突然遇到皮膚乾燥狀況，也可擔當急救保養，用於手肘、膝蓋等較易乾燥部位更可感受到明顯的滋潤感，一年四季都適用