瘦子6個飲食小習慣：不餓就不吃、吃酸助消化　難怪比你瘦

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你是否也常覺得，有些人看似怎麼吃都吃不胖，而你則是怎麼吃怎麼胖？除了先天體質之外，其實日常飲食上的小習慣影響更大。如果仔細觀察身邊的瘦子朋友，會發現他們對於飲食上都有一些共通點，也許正是造成你與他們之間差別的重要原因：

＃不餓就不吃



「不餓就不吃」是需要長時間才能養成的習慣，有些人到了吃飯時間，即使不餓，不吃一下還是覺得渾身不舒服，但是通常瘦子幾乎是感到「餓」才會吃，有時中午太晚吃，晚上也吃不下了，常常比別人少一餐，每天攝取的熱量當然也比較低。

＃對於「飽足感」有意識



除了感到餓才吃，就算每天正常吃三餐甚至加宵夜，瘦子也幾乎不會讓自己「吃到撐」，每餐大概吃個八分飽就足夠了，他們明確知道自己什麼時候可以停止繼續進食，而不是非要把所有東西塞下肚，最後撐到不行為止。

＃喜歡吃酸的



有些身材維持很好的人，比起甜食更喜歡「酸」的食物，而這些酸類食物或是水果、果醋，都有幫助腸胃道消化、刺激消化液分泌的功能，這些有機氨基酸能干擾脂肪生成，且能夠養成不復胖的體質。

＃愛挑食



雖說挑食不是個好習慣，但可以發現許多瘦子真的蠻愛挑食，而且不喜歡的不吃就是不吃，寧願餓一餐也不屈就，而且也非常挑嘴，不好吃的吃一點就吃不下了。

＃食物的誘惑不大



生活中到處都充滿食物的誘惑，但瘦子鮮少對於食物展現行動力，就算家裡擺滿了零食，也不會想到要吃，放到壞掉是家常便飯。

＃吃飽不閒著



而萬一某一餐真的吃很飽，瘦子是不會馬上坐下、躺下耍廢休息的，他們吃飽了閒不下來，會到處走走、做一些家事動一動，直到肚子不撐為止。

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