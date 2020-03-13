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亮･珠寶／最大配對梨形哥倫比亞祖母綠現蹤　CINDY CHAO震撼歐洲藝術博覽會

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▲▼ CINDY CHAO 。（圖／公關照）

▲2020 Black Label Masterpiece大師系列 III 無懼的羽毛耳環，兩顆近90克拉的主石為全球最大的配對梨形哥倫比亞祖母綠。（圖／品牌提供，以下同）


記者陳雅韻／台北報導

今年是藝術珠寶品牌CINDY CHAO The Art Jewel創立15周年，不畏新冠肺炎疫情肆虐，依然如期參加7日於尼德蘭馬斯垂克登場的歐洲藝術博覽會（TEFAF），展出2020 Black Label Masterpiece 大師系列新作，當中演繹輕柔羽毛的II與III作品「無懼的羽毛」胸針、耳環，以極具分量的頂級祖母綠吸睛，特別是耳環鑲有兩顆近90克拉的主石，被視為「全世界最大的配對梨形哥倫比亞祖母綠」。

▲▼ CINDY CHAO 。（圖／公關照）

▲工匠為無懼的羽毛耳環進行鑲嵌。

已停礦的哥倫比亞祖母綠，顏色、身價都是祖母綠界的王者，大克拉數更是珍罕。CINDY CHAO挑戰以珍貴但脆弱的祖母綠為主角，搭配堅硬的鈦金屬，對於鑲嵌工匠而言是一大挑戰，最終成果再度令人驚艷，創造出如豐厚羽毛的胸針，羽軸下還藏有機關，讓羽毛能輕輕晃動；可配成套的羽毛耳環，除了有全球最大的配對梨形哥倫比亞祖母綠坐鎮，上方搭配圓三角咖啡鑽，以及亞歷山大變色石、石榴石，日夜光影下展現迷人光彩。

▲▼ CINDY CHAO 。（圖／公關照）▲2020 Black Label Masterpiece 大師系列 II 無懼的羽毛胸針。

▲▼ CINDY CHAO 。（圖／公關照）

▲2020 Black Label Masterpiece 大師系列 V 孔克珠奇蹟瀑布耳環。

同步曝光的2020大師系列 V孔克珠奇蹟瀑布耳環、VI 萊茵河底天空手環，靈感源於大自然之美；而VIII 黑檀木鑽石耳環則採用創新材質，首次採用黑檀木結合18K金作為主石鑲座，各鑲嵌25克拉枕形白鑽、極罕見的Type IIA型20克拉咖啡黃鑽，突顯品牌搜羅寶石的用心。

▲▼ CINDY CHAO 。（圖／公關照）

▲2020 Black Label Masterpiece 大師系列 VI 萊茵河底天空手環。

▲▼ CINDY CHAO 。（圖／公關照）
▲2020 Black Label Masterpiece 大師系列 VIII 黑檀木鑽石耳環。

CINDY CHAO第二度受TEFAF邀請參展，並成為永久會員，展館佈置與珠寶創作一樣講究，設計師Cindy Chao（趙心綺）特別與荷蘭國寶級建築藝術家Tom Postma聯手，打造全球首座移動式博物館，以鋼材型塑大自然的有機線條，襯托2020大師系列珠寶傑作，為15周年慶揭開華麗的序幕。

▲▼ CINDY CHAO 。（圖／公關照）

▲▼ CINDY CHAO 。（圖／公關照）

▲Cindy Chao（左）與荷蘭建築師Tom Postma共同打造位於TEFAF的行動博物館。

關鍵字：

CINDY CHAO, 趙心綺
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