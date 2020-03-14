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瘦腿靠運動好累？5個不費力「日常小動作」讓雙腿變細更修長

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▲5個不費力的瘦腿「日常小動作」 。（圖／翻攝IG）

▲每個女生都想要一雙纖細修長美腿。（圖／翻攝IG@jennierubyjane、@miyoshi.aa）

編輯／Amanda　

就算身高不高，只要有一雙筆直修長的美腿，身材比例立刻變好，所以每個女生都想瘦腿，但是對於懶得運動的人來說，靠運動瘦腿真的好累。其實，只要在日常生活養成一些習慣，也能幫助讓雙腿越來越細、變得更修長，快把下面5個小動作記好，從今天開始做，不用費力運動也能有纖細美腿。

▲5個不費力的瘦腿「日常小動作」 。（圖／翻攝IG）

▲踮腳可幫助鍛鍊小腿線條、緊實大腿。（圖／翻攝IG@twinkle_sunny7）

1.空閒時多踮腳

每天找些空閑時間，多多踮腳，且踮起腳尖時腰部、臀部要同時用力收緊，這樣能幫助小腿線條變得更優美，還能緊實大腿。

2.敲打大腿外側

應該不少人都聽過「敲膽經瘦腿」，敲膽經能促進血液循環，幫助代謝身體廢物、消除水腫，進而改善腿部線條，除此之外，還能養生、預防白髮。將雙手握成拳輕敲大腿外側的中間線，從大腿根部由上向下敲到膝蓋外側，大約敲個10～20分鐘，或是想到就敲一下。

▲5個不費力的瘦腿「日常小動作」 。（圖／翻攝IG）

▲多多拉伸腿部能改善蘿蔔腿，並讓腿部線條更平滑修長。（圖／翻攝IG@babebani）

3.常做伸展動作

可經常多做些伸展腿部的動作，可幫助減少贅肉囤積，也能拉長腿部肌肉，可幫助改善蘿蔔腿，讓腿部曲線更平滑修長。

4.追劇時邊做高抬腿

利用看電視、滑手機時，可邊將雙腿交替屈膝抬起做高抬腿動作，對於瘦大腿有不錯的效果。

▲5個不費力的瘦腿「日常小動作」 。（圖／翻攝IG）

▲坐椅子時不要靠椅背整個坐滿，坐椅子前端三分之一處就好。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）

5.椅子只坐前三分之一

坐椅子時不要整個靠椅背坐滿，只坐椅子前方的三分之一，就像是只有臀部在椅子上，大腿以下都懸在空中，不給大腿贅肉向外擴散的機會，同時還能避免彎腰駝背的不良坐姿，尤其平時久坐辦公室的上班族更要學起來。

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關鍵字：

瘦身, 減肥, 瘦腿, 腿部, 小動, 習慣, 日常習慣
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