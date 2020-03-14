只擦防曬不用卸妝？正確清潔5關鍵　皮膚科醫師教你洗出好膚質

▲清潔洗臉是保養第一道關卡，也是最關鍵的一步。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@yubi_190）



編輯／Amanda

想要擁有透亮好肌膚，做好清潔是最基本、也最關鍵的一步，但其實很多人洗臉都亂亂洗，不是沒洗乾淨，就是過度清潔、洗出敏感狀況！皮膚科醫師整理出正確清潔5大關鍵，快從學會正確洗臉開始，讓美肌離你更近一步。

▲為避免防曬殘留，建議先卸妝再洗臉。（圖／翻攝IG@eve_lom）



1.只擦防曬還是要卸妝



時至今日，還是不少人對於「沒化妝只擦防曬，到底要不要卸妝？」充滿疑惑，臺安醫院皮膚科主任曾德朋建議最好還是先卸妝，因為現在市售的防曬品多半都擁有高防水效果，在洗臉前建議先卸妝，再使用洗面乳清潔，比較能把防曬品清除乾淨。

2.不一定要用洗面乳



每個人的肌膚會因氣候、環境的改變而有所不同，並不是永遠都是同一種肌膚類型，因此要不要用洗面乳可視當下的膚況決定，亦可穿插以清水清洗。無論早上或夜晚，當肌膚偏乾時，或沒化妝、沒擦防曬時可僅用清水洗臉；當肌膚出油較多時則可搭配洗面乳洗臉。

▲就算是油性肌，一天洗臉也別超過3次。（圖／翻攝IG@romandyou）



3.一天洗臉最多3次



雖然清潔很重要，但切記不可過度，一天最多三次，而且不用每次都使用潔顏產品，中間可穿插1～2次清水清洗。千萬別以為洗越多次臉就越乾淨，洗臉洗太多次，過度清潔會洗掉肌膚自然原有、具有肌膚屏障功能的皮脂膜，導致皮膚過度乾燥，肌膚反而會出更多油做為保護。

4.清潔過度反而傷害肌膚



洗臉後若感到乾燥，表示肌膚當下膚況偏乾，洗太多次或用清潔力太強的洗面乳，都會讓皮膚角質受傷而更感乾燥。洗臉後需搭配保濕保養，只要擦上保濕品後長時間不覺得緊繃，就是適合自己的保濕產品。

▲洗臉要留意水溫別過熱或太冰，並挑選成分溫和的洗面乳。（圖／翻攝IG@shuniibeauty）



5.使用適當水溫和溫和洗面乳



想確實把臉洗乾淨又不會過度清潔、破壞傷害肌膚，曾醫師提醒，最重要的就是慎選成分溫和有效的潔顏品，並且勿使用太熱或太冰的水洗臉。同時，也可適時利用洗臉機、清潔泥膜等，幫助深層清潔，但須注意力道與頻率。



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