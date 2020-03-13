▲陳若儀生了3個兒子，依然維持模特兒的標準身材。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

記者陳雅韻／台北報導

林志穎的老婆陳若儀曾是伊林名模，婚後生了3個兒子，依然保持模特兒的標準身材，一雙修長美腿尤其吸睛，她除了經常跳舞健身，飲食也相當講究，近日她公開營養早餐，愛上水煮蛋沾Tabasco辣椒調味醬，但享受豐盛早餐前，她與凍齡有術的老公起床都先喝上一大杯溫水。

▲陳若儀分享豐盛的早餐，最近愛上水煮蛋。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

陳若儀認為每天都要好好吃飯、好好照顧自己，才能維持良好狀態，特別是早餐是一天活力的來源，她分享的早餐有1片烤土司、水果、牛奶穀片、2顆水煮蛋，還有一杯黑咖啡，但她特別提醒吃完早餐再喝咖啡，才能保護胃。

▲除了水煮蛋，陳若儀還吃牛奶穀片加水果。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

維持窈窕身材除了從飲食著手，陳若儀也認真運動，常與舞蹈老師進行一對一練習，雖然常說仍是幼幼班等級，其實舞蹈身手不差。名模身段駕馭起各式服裝毫不費力，在她身上總能見到Dior、香奈兒（CHANEL）新行頭，即使是登機裝也是愛馬仕（Hermes）Lindy鱷魚包背上身，洩露貴太太身分。

▲陳若儀搭機也時尚，背愛馬仕Lindy鱷魚皮包。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）



▲陳若儀的修長美腿很吸睛。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

