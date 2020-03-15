吃貨專用桌！IKEA把披薩中間「白色小圓盤」變大了

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歷經多次聯手Virgil Abloh、Craig Green等設計師打造時尚家居後，瑞典家具品牌IKEA正式把魔爪伸進餐飲業。近日，IKEA就邀請必勝客（Pizza Hut）進行合作，先後帶來瑞典肉丸披薩與白色小圓桌，其中，這款小圓桌便是以必勝客披薩中間的小圓盤為靈感，將其放大至可於日常生活使用的大小，並取名為「SÄVA披薩桌」。





▲瑞典肉丸口味的披薩。（圖／翻攝自IG@pizzahut.hk）







▲以必勝客披薩中間的小圓盤為靈感設計的桌子。（圖／翻攝自designboom）

其實放在披薩中間的小圓盤，本是用來支撐紙盒以防塌陷，但再經過IKEA的創意巧思後，小圓盤成功化身時尚家居，並且外觀設計相同，皆是由三支腳架與圓滑桌面組成，最後注入白色作為基調，進而創造出具現代感，卻不會過時的精緻家居。





▲外包裝採用有趣方式，教大家如何組裝。（圖／翻攝自designboom）

由於此款SÄVA披薩桌為IKEA聯手必勝客打造而成，因此桌面上還印有必勝客的Logo，以彰顯其身份。另外，此次IKEA X 必勝客推出的瑞典肉丸披薩與SÄVA披薩桌，僅會在香港必勝客與IKEA販售，想要品嚐美味或是購買桌子，可能要親自去一趟香港囉！





▲印有必勝客的Logo。（圖／翻攝自designboom）

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