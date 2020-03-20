宿醉過後多了一台新車？美研究統計「酒後購物」總額竟高達1.3兆

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自古以來酒就是人類娛樂消遣的最佳夥伴，喝下後會讓人產生愉悅、放鬆等感覺，為此金融服務公司Finder便統計出「美國酒後購物習慣」，最終得出高達美金449億元（約台幣1.3兆元）的消費總額，其中，Finder表示：「對有喝酒習慣的美國人來說，醒來想到的事情不再是宿醉，而是買了新鞋，甚至有可能是一輛新車。」

▲對有喝酒習慣的美國人來說，宿醉不再是唯一選項而是購物。（圖／翻攝自Unsplash）

根據Finder在今年2月的調查，有22.9％的美國人承認會受到酒類影響而購物，雖然過去一年比例從26.4％下降到22.9％，但消費金額卻成長13.9％，而平均支出則為美金768.58元（約台幣23,060元），較去年增長美金93.62元（約台幣2,810元）。

▲有22.9％的美國人承認會在酒後購物。（圖／翻攝自Unsplash）

至於酒後的美國最常購買的品項Finder也給出答案，排在首位的為食物，擁有近60％的人承認，緊追在後的是酒類以及鞋子、衣服與配件，分別為51.7％和36.9％。另外，男、女酒後消費的品項也有所不同，像是男性大多購買酒類，其次是食物和鞋子、衣服與配件，而女性喜歡購買食物，酒類則為第三選擇。

▲民以食為天，食物排在首位。（圖／翻攝自Unsplash）







▲位列二、三名的是酒類以及鞋子、衣服與配件。（圖／翻攝自Unsplash）

▲男性酒後多愛購買酒類，女性則喜歡購買食物。（圖／翻攝自Unsplash）

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