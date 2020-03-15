fb ig video ETtoday search mobile

下個香奈兒爆款墨鏡！大勢元素斜紋軟呢、珍珠鏈、雙C上臉美翻天

> >

▲香奈兒。（圖／品牌提供）

▲香奈兒2020春夏眼鏡系列形象照曝光，珍珠錬、Logo邊框、斜紋軟呢質地所有搶手元素都集結。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

香奈兒（CHANEL）2020春夏眼鏡系列形象照曝光，請到演員伊莎貝艾珍妮（Isabelle Adjani）與瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）與歌手安琪兒（Angèle）等不同領域藝術工作者演繹，畫面即便是黑白且遮住雙眼，表現力卻相當驚艷，並且本季單品不乏珍珠錬、Logo邊框、斜紋軟呢質地所有大熱元素集結，勢必成為下一枚夯款。

▲香奈兒。（圖／品牌提供）

▲香奈兒。（圖／品牌提供）

▲（依序）安琪兒以橢圓造型鏡框展現歌手本質；塞巴斯欽泰勒演繹帶有斜紋軟呢款式。（圖／品牌提供）

香奈兒最新一季眼鏡系列請到歌手安琪兒、演員伊莎貝艾珍妮與瑪格麗特庫利、音樂工作者塞巴斯欽泰勒以及菲瑞威廉斯演繹單品，經由攝影師Karim Sadli操刀掌鏡展現不同領域的時尚感。本季最亮眼的就屬與珍珠的各種結合，搭配橢圓與長方造型框太陽眼鏡，裝飾於鏡腳連接處相當驚艷，安琪兒佩戴橢圓造型鏡框十分率性，與連結著灰色人工珍珠頸鏈的金屬鏡腳形成對比，同時呼應服裝的斜紋軟呢產生巧妙搭配。

▲香奈兒。（圖／品牌提供）

▲香奈兒。（圖／品牌提供）

▲（依序）瑪格麗特庫利運用蝶形眼鏡調皮露出雙眸；伊莎貝艾珍妮黑色素面蝶形款式相當時尚。（圖／品牌提供）

瑪格麗特庫利則運用蝶形眼鏡調皮露出雙眸，與白色珍珠相得益彰；伊莎貝艾珍妮雙眼即便藏在大框眼鏡下，神情與表現張力卻絲毫不遜色，單品細節之處更在於品牌Logo藏於鏡框接合處，鏡腳以浮雕效果來呈現手工縫製感，同時最大亮點則是部分點綴了可拆式珍珠頸鏈，以迎合不同場合造型。此外，本季也有膠囊系列延續藝術總監維吉妮維婭(Virginie Viard) 操刀的度假系列，推出五種以高級樹脂打造的雙色鏡框配色選擇，搭配漆面塗層，正因靈感的延伸，單品注入了經典斜紋軟呢質地，更不乏雙C Logo點綴，也是時尚迷不可或缺的收藏之一。

▲香奈兒。（圖／品牌提供）

▲香奈兒。（圖／品牌提供）

▲香奈兒。（圖／品牌提供）

▲斜紋軟呢全罩式眼鏡NT$45,700；琥珀色方框眼鏡NT$15,500；蝶形珍珠眼鏡NT$31,300。（圖／品牌提供）

與此同時，Fendi Timepieces化身珠寶，FF標誌造型錶圈鑲嵌璀璨的明亮式切割鑽石與大膽的18K金方形錶殼相互輝映相當精彩。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲Fendimania Limited Edition圍繞FF Logo鑽石相當奢華。（圖／品牌提供）

►巴黎時裝周／香奈兒首次實況直播大秀　絕美珍珠包、三人挽手閉幕成亮點

►香奈兒確定推遲5月北京大秀　忍痛半年內二度喊卡：等待適當時機

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, 2020, 春夏, 維吉妮亞維亞 , Virginie Viard, 眼鏡, 墨鏡
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

出遊打包最容易多帶的三樣物品！必學讓「行李箱變大」的收納法

出遊打包最容易多帶的三樣物品！必學讓「行李箱變大」的收納法

Tag姐妹買起來！日本超逼真「豐胸T恤」一秒擁有逆天身材

Tag姐妹買起來！日本超逼真「豐胸T恤」一秒擁有逆天身材

劉亦菲、孫娜恩穿同款運動裝！細看「腹肌被秒殺」　網：差超多

劉亦菲、孫娜恩穿同款運動裝！細看「腹肌被秒殺」　網：差超多

劉以豪連續5天與韓國男神錄製「無劇本」實境節目　直喊：太真實了 慰勞醫護人員　The Body Shop免費贈茶樹精油＋護手霜 《梨泰院Class》權娜拉九頭身引熱議！美貌與大長腿全靠保養、運動2招 特價就被搶爆！女孩一次都4、5罐囤貨的「神級保濕霜」 剛洗完頭，不到下午就變超油？3個錯誤習慣快改掉！ 無印良品春季特賣開跑！最低26折、超人氣便鞋300元有找 沒話聊＝感情淡了？試試5個增溫小方法　話題永遠講不完

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面