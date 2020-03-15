下個香奈兒爆款墨鏡！大勢元素斜紋軟呢、珍珠鏈、雙C上臉美翻天

▲香奈兒2020春夏眼鏡系列形象照曝光，珍珠錬、Logo邊框、斜紋軟呢質地所有搶手元素都集結。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

香奈兒（CHANEL）2020春夏眼鏡系列形象照曝光，請到演員伊莎貝艾珍妮（Isabelle Adjani）與瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）與歌手安琪兒（Angèle）等不同領域藝術工作者演繹，畫面即便是黑白且遮住雙眼，表現力卻相當驚艷，並且本季單品不乏珍珠錬、Logo邊框、斜紋軟呢質地所有大熱元素集結，勢必成為下一枚夯款。

▲（依序）安琪兒以橢圓造型鏡框展現歌手本質；塞巴斯欽泰勒演繹帶有斜紋軟呢款式。（圖／品牌提供）

香奈兒最新一季眼鏡系列請到歌手安琪兒、演員伊莎貝艾珍妮與瑪格麗特庫利、音樂工作者塞巴斯欽泰勒以及菲瑞威廉斯演繹單品，經由攝影師Karim Sadli操刀掌鏡展現不同領域的時尚感。本季最亮眼的就屬與珍珠的各種結合，搭配橢圓與長方造型框太陽眼鏡，裝飾於鏡腳連接處相當驚艷，安琪兒佩戴橢圓造型鏡框十分率性，與連結著灰色人工珍珠頸鏈的金屬鏡腳形成對比，同時呼應服裝的斜紋軟呢產生巧妙搭配。

▲（依序）瑪格麗特庫利運用蝶形眼鏡調皮露出雙眸；伊莎貝艾珍妮黑色素面蝶形款式相當時尚。（圖／品牌提供）

瑪格麗特庫利則運用蝶形眼鏡調皮露出雙眸，與白色珍珠相得益彰；伊莎貝艾珍妮雙眼即便藏在大框眼鏡下，神情與表現張力卻絲毫不遜色，單品細節之處更在於品牌Logo藏於鏡框接合處，鏡腳以浮雕效果來呈現手工縫製感，同時最大亮點則是部分點綴了可拆式珍珠頸鏈，以迎合不同場合造型。此外，本季也有膠囊系列延續藝術總監維吉妮維婭(Virginie Viard) 操刀的度假系列，推出五種以高級樹脂打造的雙色鏡框配色選擇，搭配漆面塗層，正因靈感的延伸，單品注入了經典斜紋軟呢質地，更不乏雙C Logo點綴，也是時尚迷不可或缺的收藏之一。

▲斜紋軟呢全罩式眼鏡NT$45,700；琥珀色方框眼鏡NT$15,500；蝶形珍珠眼鏡NT$31,300。（圖／品牌提供）

與此同時，Fendi Timepieces化身珠寶，FF標誌造型錶圈鑲嵌璀璨的明亮式切割鑽石與大膽的18K金方形錶殼相互輝映相當精彩。

▲Fendimania Limited Edition圍繞FF Logo鑽石相當奢華。（圖／品牌提供）

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