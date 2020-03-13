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鐘錶與航空領域的完美結晶！RM 39-01 E6-B飛行計算器自動上鍊腕錶領航當代

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▲▼RICHARD MILLE,腕錶,飛行,航空。（圖／RICHARD MILLE提供，記者張芳瑜後製）

▲RICHARD MILLE的RM 39-01 E6-B飛行計算器腕錶，成為鐘錶與航空領域之間最完美的結合。（圖經後製）

圖、文／企劃特輯

「飛行」與「航空」是RICHARD MILLE重要的靈感來源，品牌自創立以來，陸續將鈦合金、碳奈米纖維、斜方晶鈦鋁化物、ARCAP合金，甚至碳化鎢等航空材質，引入頂級鐘錶業，成功地展現這些材料的機械性能與美感。

其中，RM 39-01 E6-B飛行計算器腕錶設計理念源自擁有超過1000個零件的超複雜RM 039飛返計時腕錶，並以最精準的飛行工具為標準進行設計。這款擁有頂尖技術與極端複雜性的腕錶，結合了由美軍中尉Philip Dalton（菲力普•道爾頓）在1930年代所發明的E6-B飛行計算器，將專業飛行員不可或缺的飛行計算器重新演繹。

其中的E6-B飛行計算器包含了一個固定錶圈以及一個雙向旋轉錶圈，兩個錶圈上皆有極為複雜的指示功能，可以用來讀取或計算燃油消耗、飛行時間、地面速度、密度高度、風速影響，並快速進行度量單位換算（節/公里/加侖/公升/英尺/公斤/磅）。RICHARD MILLE經過數個月苦心研究，才得以將如此複雜的計算與結果，以最直觀的方式表現出來，更兼顧使用的方便性。

RM 39-01腕錶提供飛行員在必須連續進行不同方向、不同時間的測量時，一個方便又快速的裝置。因此，飛行員可以不費時，也不經過複雜的操作程式，測算無線電信標所發出的放行信號。在飛航準備階段，E6-B飛行計算器仍是計算所需的燃油量以及密度高度（起飛與降落的重要資料）最精準的工具。而且E6-B飛行計算器不需要任何的動力，時至今日，仍是飛行員在飛行途中最安全可靠的工具。

RM 39-01所搭載的雙發條盒RMAC2自動上鍊機芯，擁有世界協調時間功能、倒計時器、飛返計時碼錶、12點鐘位置超大日期視窗、月份顯示，以及一個可變幾何結構自動盤，一共有620個零件以及62顆紅寶石軸承，動力儲存長達50小時。

此外，這個機芯還附帶一個特殊的功能鎖定機制。為了避免意外地啟動這款飛行時計的各項功能，RICHARD MILLE貼心地加入一個錶冠保護裝置，只需將錶冠外圈輕輕一轉，就可以鎖定按鈕以及錶冠。透過綠色與紅色的指示器可以立即看出是否處於上鎖狀態。

從細心嚴謹地完成機芯每個零件，到四層錶殼，再到極致完美的精加工工藝，這枚獨特的RICHARD MILLE機芯符合了頂級鐘錶的所有規範與要求，也讓RM 39-01 E6-B飛行計算器腕錶成為鐘錶與航空領域之間最完美的結合。

關鍵字：

RICHARD MILLE, 腕錶, 飛行, 航空
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