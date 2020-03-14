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憂鬱症是不知足？　專家提「7大普遍症狀」：它與悲傷差很多

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash、大雁提供

憂鬱症這個常見心理疾病近日又被搬上台面討論，其實對憂鬱症患者來說世界是黯淡無光的，更不應該簡單用「不知足」來概括，然而我們又該如何正視悲傷與憂鬱症的差異？《憂鬱症自救手冊》一書從專業角度就有解答。

▲憂鬱症 。（圖／翻攝自unsplash、大雁提供）

憂鬱症不是悲傷的代名詞

有些人會認為憂鬱症只是悲傷的另外一個代名詞而已，因此得了憂鬱症也沒什麼大不了的。沒錯，每一個人在生命中都會有悲傷的體驗，只是憂鬱症引發的悲傷情緒，通常會更加強烈，舉例來說，悲傷的人之所以悲傷，最常見的是因為深愛的某個人離開或者死了，而憂鬱症患者則是因為覺得自己特別糟糕，更進一步影響你的睡眠、食欲、專注力、思考能力。

▲憂鬱症 。（圖／翻攝自unsplash、大雁提供）

憂鬱症的普遍症狀

1. 心情悲傷
2. 喪失興趣
3. 精神萎靡不振
4. 思考遲緩
5. 食欲改變
6. 內疚和自我批評
7. 孤立
8. 死亡的想法或自殺

▲憂鬱症 。（圖／翻攝自unsplash、大雁提供）

認知療法和認知行為療法

最常見的憂鬱症治療方法之一，就是關注你思考問題的方式，因為它高度關注你的想法，所以被稱為認知療法（Cognitive Therapy, CT）。還有一個類似的方法，結合了其他一些技術而被稱為認知行為療法（Cognitive Behavioral Therapy, CBT）。記住，憂鬱症不只是會影響你的心情，也會影響你看待世界、看待自己的方式，以及你的人際關係。瞭解你思考當中的一些假設，可以大幅地幫助你對事物有一個更現實、更有效的看法，研究顯示，認知療法和行為認知療法在治療憂鬱症方面效果顯著，這種方法簡單來講就是：「不要總是相信你所認為的一切，和自己對話並辯論是值得的。」

▲憂鬱症 。（圖／翻攝自unsplash、大雁提供）

★書名：憂鬱症自救手冊
★作者： 李科爾曼
★出版社：日出出版
★出版日期：2020年2月17日
★建議售價：新台幣320元
 

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關鍵字：

憂鬱症, 吳宗憲, 憂鬱症自救手冊, 心靈, 心理疾病
fashion.net

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