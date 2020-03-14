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Marine Serre當防疫先知！推9000元口罩，防護效果等同N95

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編輯／Duke

鬧得人心惶惶的新冠肺炎（COVID-19），在全球各地爆出嚴重災情，導致口罩、酒精等防疫用品供不應求，為了因應如此險峻的情況，不僅工廠加緊製造口罩，就連時裝品牌Marine Serre也與口罩品牌Airinm合作，並採用防護效能相當於美國N95、歐洲FFP2的都市空氣口罩2.0為主軸，不但潮還很實用。

▲Marine SerreXAirinum防疫口罩。（圖／翻攝自SSENSE官網、Airinum官網）

▲Marine Serre與Airinum合作帶來時尚防疫口罩。（圖／翻攝自SSENSE官網）

▲防疫口罩。（圖／翻攝自3M官網）

▲都市空氣口罩2.0防護效能相當於N95（左）與FFP2（右）。（圖／翻攝自3M官網）

Airinum的都市空氣口罩2.0經過世界級瑞典實驗室認證，可以有效過濾10以內的細懸浮微粒（PM）、灰塵、細菌、病毒、濃煙以及花粉，是一款相當於N95防疫功能的口罩。

▲Marine SerreXAirinum防疫口罩。（圖／翻攝自SSENSE官網、Airinum官網）

▲Marine SerreXAirinum防疫口罩。（圖／翻攝自SSENSE官網、Airinum官網）

▲都市空氣口罩2.0經過世界級瑞典實驗室認證，可阻擋細菌、病毒、灰塵等汙染物。（圖／翻攝自Airinum官網）

然而，Marine Serre透過與Airinum的合作，帶來了一款既時尚又能防疫的口罩，其外觀設計可搭配Airinum排氣閥與濾心，進而讓0.3微米以上的細懸浮微粒過濾效果達到98％。另外，臉部過小的朋友也不必擔心，因為此口罩採可調式鬆緊帶，因此任何臉型都適用。

▲Marine SerreXAirinum防疫口罩。（圖／翻攝自SSENSE官網、Airinum官網）

▲配合Airinum排氣閥與濾心可讓過濾效果達到98％。（圖／翻攝自SSENSE官網）

▲Marine SerreXAirinum防疫口罩。（圖／翻攝自SSENSE官網、Airinum官網）

▲採可調式鬆緊帶，就連臉小的人也可以配戴。（圖／翻攝自SSENSE官網）

由Marine Serre攜手Airinum推出的都市空氣口罩2.0，定價為美金295元（約台幣8,850元），不過在SSENSE官網目前銷售一空完售，可以輸入信箱帳號候補，期待趕緊補貨。

此外，Marine Serre就曾在2019年秋冬系列攜手R-PUR的聯名口罩，其設計在外部印上圖案，並於側面設置魔術交叉綁帶，最後配合R-PUR的過濾技術，創造新世代口罩時尚。

值得一提的是，此款口罩價格較Marine Serre X Airinum貴上許多，定價為美金575元（約台幣17,250元），不過，由於目前全球大鬧口罩荒，因此便有網友到IG對當時的貼文留言表示購買意願，像是「這款可以重複使用嗎」、「買起來」、「還有貨嗎」等，不怕砸大錢，只想要買到。

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關鍵字：

新冠肺炎, 武漢肺炎, 口罩, 酒精, MarineSerre, Airinum, 都市空氣口罩2.0, N95, FFP2, 細懸浮微粒, 防疫
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