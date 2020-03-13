▲BV麂皮包是蘿絲杭廷頓懷特莉近期新歡。（圖／翻攝rosiehw IG）

記者陳雅韻／綜合報導

全球女星、名媛平日曬包最愛香奈兒（CHANEL）、愛馬仕（Hermes），但名模出身的前「變形女」蘿絲杭廷頓懷特莉（Rosie Huntington-Whiteley），偏偏只愛編織包出名的義大利品牌Bottega Veneta，近期在IG分享的穿搭照中，被盤點出至少擁有10個BV包、5雙鞋，她自招：「就是無法抗拒。」

▲蘿絲杭廷頓懷特莉一身帥氣搭配BV定價超過10萬元的鍊帶包THE CHAIN POUCH。（圖／翻攝rosiehw IG）

與硬漢巨星傑森史塔森（Jason Statham）育有一子的蘿絲杭廷頓懷特莉，依然是時尚圈寵兒，她除了常在IG宣傳代言的商品，最常po她在大理石裝潢的衣帽間拍的每日穿搭，顯然她的衣櫃沒有甜美風的單品，幾乎以俐落剪裁的純色服裝為主，穿出時髦帥氣的風格，包款與鞋款也偏愛建築線條的設計，BV正是她狂愛的品牌。

▲鵝黃色的BV編織包被蘿絲杭廷頓懷特莉稱為糖果。（圖／翻攝rosiehw IG）

▲蘿絲杭廷頓懷特莉穿上BV最新CURVE涼鞋，約52,500元。（圖／翻攝rosiehw IG）



BV才剛上市的BV最新CURVE涼鞋她已穿上，摩登的鍊帶包THE CHAIN POUCH她收藏多色，鵝黃色的編織包則被她暱稱為「手臂間的糖果」，近日則狂曬新歡方格麂皮包；至於珠寶配件，Tiffany & Co.硬派的HardWear系列、卡地亞（Cartier）美洲豹系列珠寶，均是她的心頭好。

▲喜愛俐落設計的蘿絲杭廷頓懷特莉沒錯過Tiffany HardWear系列項鍊。（圖／翻攝rosiehw IG）