經典、夯包通通要！秀智的「貪心」旅行穿搭盤點

記者李薇／綜合報導 圖／翻攝自skuukzky IG

南韓藝人秀智最近忙著拍戲，之前才受邀前往看時尚大秀，行程馬不停蹄，不過喜歡好好過生活的她也很愛到處旅行、拍拍美照、吃下午茶，就跟很多一般的女孩一樣，盤點她的外出穿搭可以發現，她特別鍾情DIOR的包款，幾乎每一個經典的包包都有。

1.Lady D-Lite

最近她在IG上曬出最近的生活照，只見她收到來自DIOR的大禮，竟然是粉紅色的Lady D Lite，是時下最新的包款，將經典的Lady Dior重新改成編織刺繡的款式，還搭配了一雙奶茶色的J’adior的緞帶高跟鞋，讓粉絲們都超級羨慕。

2.Lady Dior

Lady Dior一直是DIOR非常經典的包包款式，這次秀智前往看秀，也背了一款淺綠色的Lady Dior，搭配上銀色的扣子，展現出相當春天的風格，身上搭配的碎花洋裝，整個人都飄逸出浪漫的氣息，輕鬆駕馭綠色包款也超美的。

3.DIOR BOOK TOTE

不只是拿經典包，秀智連最近的IT夯包也不放過，那就是大款的DIOR BOOK TOTE，黑色的設計展現出個性質感，不管是搭配西裝寬褲還是紗裙都超級好配，而且裡面又可以裝下非常多的東西，非常適合旅行外出使用。

4.Saddle

私底下的她外出跟很多女生一樣，也很喜歡斜挎的包包款式，不但背起來方便行動，更是可以展現出休閒的質感，日前她就身穿一件綠色長版風衣，搭配刺繡花紋的馬鞍包Saddle，看起來整個人都有種度假的放鬆氛圍。