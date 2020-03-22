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潮流插畫家揭露「2020網美必備的5樣東西」　湊滿二個就能在IG炫照

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編輯／Duke

爆款單品層出不窮，台灣光是到目前為止，就接連出現「孫芸芸鞋」Nike RYZ365、Chanel贈品包等單品，因此台灣插畫家兼潮流觀察者「油頭二世」，在二月發布一張「網美必備2020」向大家表示，湊齊五個就可以召喚工具人，如果在2020年在街上看到網美配戴圖片上的單品外出，大家不要太意外喔！

▲2020網美必備。（圖／翻攝自3M官網、Kangol官網、Apple官網、Goat、油頭二世授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲油頭二世發布網美2020必備的單品。（圖／油頭二世授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

1.Kangol Wool 504鴨舌帽

自從Kangol正式進駐台灣後，該品牌的帽款越來越容易取得，因此經典的Wool 504鴨舌帽在街頭的曝光率也提升許多，所以油頭二世就把該帽款納入網美必備的單品中。

▲2020網美必備。（圖／翻攝自3M官網、Kangol官網、Apple官網、Goat、油頭二世授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Kangol Wool 504鴨舌帽，定價為台幣2,080元。（圖／翻攝自Kangol官網）

2.Apple AirPods Pro

發表以來就受到民眾歡迎的無線耳機AirPods，在去年迎來升級版本，並命名為「AirPods Pro」，功能主打主動式降噪、通透模式、聲控Siri功能等，不過，價格也比上一代貴上許多。

▲2020網美必備。（圖／翻攝自3M官網、Kangol官網、Apple官網、Goat、油頭二世授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Apple AirPods Pro，定價為台幣7,990元。（圖／翻攝自Apple官網）

3.Chanel贈品包

相信大家近期已經被這款Chanel贈品包瘋狂洗版，不過，該包款其實只有每年消費到一定金額的VIP才拿得到，因此數量也不會太多，若是想要購買的朋友一定要注意，否則花費數千塊買到假貨，可就得不償失囉！

4.Nike RYZ365

去年時尚名媛孫芸芸穿上Nike RYZ365後，立即引起軒然大波，當時台灣未上市，但依然有許多女性朋友透過代購入手，只能說這雙鞋在今年初於台灣開賣後，其熱潮必定會延續下去。

▲2020網美必備。（圖／翻攝自Goat、油頭二世授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Nike RYZ365，定價為台幣2,900元。（圖／翻攝自Goat）

5.口罩

新冠肺炎（COVID-19）於全球爆發，口罩成必備品，不論是搭捷運、上班，亦或是人潮多的地方都必須配戴，所以也可說是2020年全民的必備品。

▲2020網美必備。（圖／翻攝自3M官網、Kangol官網、Apple官網、Goat、油頭二世授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲口罩成全民必備品。（圖／達志影像／示意圖）

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關鍵字：

油頭二世, 插畫家, 潮流觀察者, 爆款單品, 孫芸芸鞋, Nike, RYZ365, Chanel贈品包, 網美必備, Kangol, Wool504, Apple, AirPodsPro, 口罩, 新冠肺炎, 武漢肺炎
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