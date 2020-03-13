用「拖延症」剋「亂買病」　試試6個小撇步有效降低購物慾！

編輯／JJ 圖／翻攝自《愛的迫降》、Pinterest、Unsplash、IG@jessica.syj

即使台灣防疫措施、觀念落實得好，目前情況仍不容許掉以輕心，然而民眾不外出消費行為也轉以網路購物為主，尤其因為每天在家，滑網路時間更多，購物慾更是激增，許多女孩們的「亂買病」也跟著犯了，為了避免自己又花錢買一堆沒用的東西，以下幾個小撇步將有效降低你的購物慾：

＃購物前看看自己的存款

減少支出就是儲蓄，生活中雜七雜八的花費很多，很難會去記得每次消費後自己剩多少錢，但如果你在網上購物，每次確認付款前，都能打開方便的網路銀行查看帳戶餘額，就會特別有感，自然就不會想花錢買不必要的東西。

＃不被廣告衝破理智線

所謂的廣告大部分就是為了讓消費者購買原本不會想買的東西，所以面對各種廣告強烈的攻勢，當個聰明的消費者更要築起層層的心防，對所有廣告都要心存懷疑，真的心動了也要貨比三家、多看評價，以免當冤大頭。

＃取消追蹤店家

許多店家的行銷手法都會在社群上提供商品最新預告、直播搶優惠等等，鎖定每週上新必定會讓荷包大失血，直接狠心取消追蹤才是省錢上策，眼不見為淨，真正需要添購新衣時再直接搜尋就好。

＃改買生活必需用品

有時候購物慾望高漲不一定有個特定的商品，像婆婆媽媽喜歡逛菜市、賣場一樣，忍住不買一些奢侈品、衣服，改購買生活必需品，至少能確保買的東西都用得到，又能緩解想購物的心情。

＃交一位理性的朋友

大家都說判斷「想要」與「需要」才是省錢之道，但是對於一個購物狂來說想要也會變成需要，如果你知道自己老是無法判斷，那麼就交一位理性的朋友，並在購物前詢問他的意見。

＃購物善用「拖延症」

「拖延症」是許多現代人的通病，在平常看來也許是不可取的缺點，但是如果在購物上也能好好運用這個「拖延症」，將想買的物品放入購物車後不要馬上結帳，過了幾天後搞不好就不想要，甚至是忘記了，這樣一來能省下不少花費呢。

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