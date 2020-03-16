掌握6大必知「畫眉公式」　新手也能畫出適合自己的完美眉型

▲不要一昧追求時下流行的眉毛畫法，找到適合自己的眉型更有修飾效果。（圖／翻攝IG@hongsuzu）

編輯／Amanda

眉毛之於妝容的重要性可不比底妝少，好的眉型能帶你變仙女，但如果眉毛畫糟了，眼妝、唇妝再美都沒用！但所謂「好的眉毛」不是追求時下流行畫法就可以，每個人臉型不同，適合的眉型當然也不同，快利用下面6個關鍵公式，找出最適合自己的完美眉型畫法。

▲眉尾可略高於眉頭或與眉頭一般高，但不可低於眉頭。（圖／翻攝小紅書@Valeska侯洛洛）



1.眉尾別低於眉頭



眉尾要高於眉頭，也可以跟眉頭齊平，但不能比眉頭低，不然在視覺上會讓五官、臉部有下垂的感覺，看起來沒精神，還會有老態感。

2.掌握眉毛比例



覺得畫眉毛很難的人，大多都是因為抓不準眉峰的位置該在哪，其實只要掌握眉毛的分區比例就沒這麼難。讓眉頭到眉峰部分為整條眉毛的三分之二，而眉峰至眉尾則佔三分之一，這樣就能大致定出眉型框架。

▲眉眼間距也會影響五官比例，可以眼球高度為參考基準。（圖／翻攝小紅書@CM美學）



3.眉眼間距



除了眉毛形狀，眉眼距離也會影響整個臉部五官比例，眉眼間距太近會有「眉壓眼」問題，容易有壓迫感；眉眼距離過高又會顯得老氣。最好讓眉毛與眼睛的間隔剛好為一隻眼高的距離，尤其新手要特別注意這點。

4.眉寬以眼球高度為準



眉毛寬度可以黑眼球露出的高度為參考基準，這樣可以避免眉眼看起來不和諧的情況，尤其對還無法適當掌握眉毛寬度的新手而言，是很實用的一點。

▲可先找出眉頭、眉峰和眉尾3定點，再來畫眉毛就不容易跑位。（圖／翻攝小紅書@ImJoe_）



5.三點定位法



知道眉毛寬度、長度比例後，確切眉型位置、框架該怎麼確認？可以使用常聽到的「三點定位法」來輔助。第一點，從鼻孔外側垂直向上找到眉頭；第二點，由鼻翼與瞳孔外側連接的延長線上找到眉峰；第三點，由鼻翼與外眼角延長線找到眉尾，記得眉尾不能比眉頭低。

6.眉型可參考眼型



最後可依照個人眼型略微調整眉型，看起來會更和諧。眼睛較圓潤的人，可讓眉峰偏高一點，而眼型較細長的人，眉峰則低一些。

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