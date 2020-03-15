Ean部落閣／不給地址的神秘民宿！台南謝宅用老物件打造　露天風呂太有fu

文、圖／Ean

因一部卡通《湯姆歷險記》，六年級生的老屋民宿主人童心未泯，從南投找了一株楓香放進屋裡，成了「困」，這下，還真把房客給牢牢困住，這晚我成了童年卡通裡的哈克，舒服的哪也不想去。位於台南市保安路的這棟三層樓民宿，搶手程度一點也不輸給全台最難訂位的台北米其林二星餐廳 RAW。整棟老屋只規劃三間房，幸運地在入住前三週詢問，剛好有組客人因故無法前往臨時取消，當晚得付全額房費才趕緊把最具特色的頂樓木屋給搶下。

▲大面落地窗，讓我深深難忘的保安路謝宅一景

謝宅，其實相當低調。

訂房時，不提供客人確切地址，會約個時間在附近某處碰面，由民宿管家神秘兮兮的帶領前往，我當然好奇的詢問用意，管家表示希望是不讓客人受到打擾，保護隱私，好吧，我得承認這個說法沒有完全說服我，不過另一層用意：不被破梗，我後來是完全同意。

我彷彿準備要被驚喜慶祝的壽星，從約定碰頭地點繞過一個轉角，路程大概三分鐘，才見到要入住的房子本尊。遠遠就看到一棟木屋從頂樓長出，旁邊還有枝葉繁茂的綠樹被午後府城陽光曬得發亮，就跟此時我的眼睛一樣。管家像位引人入勝的說書人，這天要講的故事，是關於這棟房子跟一棵樹。

▲木屋門口，彷彿傑克魔豆的楓香，還在持續生長

▲從三樓俯瞰這特別的屋中樹

門打開，便見到右手邊天井那棵樹齡超過 50 歲的楓香。

「你覺得是先有這棵樹，還是先有這棟房子？」管家出題了 「嗯…我猜先有樹」我心想，會這麼問，應該是要展現房子主人尊重大自然的仁心吧，為了把這棵樹保留住，所以特別設計屋子結構以與樹共生，心裏暗自佩服自己的機智。

意外的，我答錯了。

▲從一樓仰望樹齡超過半百的楓香

答案是主人小五，當時接手要把老屋改造成民宿時，特別從南投找來一株楓香，請大型吊車把樹從高於三層樓的空中，吊放進這口露天天井移植種下，工程實在浩大。

於是，這房子的每一層都擁有著獨特「楓」景。管家帶我逐層介紹，一樓天井，樹幹旁規劃了一處坐臥區，夜裡會點上香，好有味道。爬上二樓，管家說這裡是欣賞楓香姿態的最美高度，夜裡房子外頭有盞路燈會被點亮，那光暈與落下的樹影，會有種置身公園的錯覺。

▲一樓玄關處，夜裡悠悠地放著音樂，深凝有味

▲管家悉心準備的迎賓飲料：蓮藕茶

樹，持續生長著，從三樓木屋旁探出頭來，很難得的，我與樹梢相伴一晚。這棟木屋屋齡不老，但用的都是台南在地的老木頭。約莫十多年前，台南拆了不少木造老房子，當時謝宅花了三年到處蒐集檜木料，老木新房，延續生命，屋裏擺放的傢私也都是老物，茶几、沙發椅、還有一只木拴鎖的門，讓整間木屋散發著濃濃歲月感，而空氣中除了淡淡檜木味，還有榻榻米草根香，是來自台南老師傅的手工訂製。

▲充滿懷舊台味的磨石子梯

▲這間木屋，讓被拆掉的台南木造老房子能延續生命

▲歷史相當悠久的老木門

管家繼續說著故事。謝宅以前是台南當地的知名布莊，鋪在榻榻米上的八角被套與晚上懸掛的蚊帳，都是主人小五的媽媽親手縫製。管家指著被套上白竹黑底的八角形「那是龜殼的造型，希望客人們睡了都會長命百歲！」頓時聽了，我有些感動。

▲民宿主人小五的母親親手縫製的被套

▲雅緻的蚊帳，也是出自民宿主人的母親之手

房間導覽來到浴室，對外窗被簾子蓋住，伸手好奇窗外風景，被管家禮貌制止，原來那是這間房的驚喜與賣點，最後，管家打開浴室旁通往戶外的老木門，果真是個大彩蛋，竟是處露天浴池區。主人運用四處蒐集珍藏的老物件，打造一處充滿古味的露天風呂，仔細看，還有一塊木板寫著四個數字的電話號碼 6006，據說是台南第一家修車廠招牌。這沐浴天光與星空下的府城高空泡澡記，讓我想起幾年前在威尼斯一間運河旁高級酒店頂樓泡 Jacuzzi，兩者奢華程度不相上下。

▲浴室裡的備品都特別挑選過

▲露天浴池，可真是府城秘境

▲寫上四個數字電話號碼，是來自台南第一家修車廠的招牌

▲味道不輸日本幾代目老溫泉旅館的風呂

退房前，我躺在房間外的人工草皮，感受從葉隙篩下的冬日暖陽，閉上眼睛享受樹頂的沙沙聲響，當下的享受很簡單，但仔細想想，這幸福來得可不簡單，多虧有這些癡迷老屋的憨仔，台灣一些珍貴老房子才能妥善保存並獲活化，感謝這群有心人。

▲有機會入住，記得躺在草皮上好好享受放空的愜意

▲樹梢下的木屋，有歲月的味道

無菜單料理的訂房規則

聽管家說，可提供預約住宿的謝宅，目前共有八間，但有趣的是，在官方粉絲頁或網路上多只能查看到我入住的保安路這棟或西市場那間的介紹。我急著詢問管家怎麼樣才能預訂其他間呢？管家表示，他們會視客人的訂房人數需求，以及先前住過謝宅旗下哪幾間的住宿紀錄，來安排最合適的民宿房型給客人，這可真有意思，直到抵達才會揭曉入住房間樣子，我打趣說這根本就是無菜單料理的概念呀，這份低調，好讓客人期待下次甚至下下次再訪的驚喜，這家旅宿實在太有梗！

▲舒服的房間，真讓我哪都不想去了

/ Info. /

謝宅

訂房請洽臉書私訊或去電民宿主人謝小五 Tel: 0922-852280