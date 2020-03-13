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Converse與TheSoloist新聯名超帥！CLOT X 袋鼠半半漁夫帽更要搶

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記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

日本品牌TAKAHIROMIYASHITA THESOLOIST.曾多次與Converse合作，此次TheSoloist.創始人宮下貴裕運用了Converse All Star Disrupt CX全新鞋型，創造出極富兩品牌特色的聯名鞋款。近期令潮流迷們為之振奮的消息還有陳冠希品牌CLOT與英國品牌KANGOL於白色情人節推出的聯名帽款，搶眼「半半」漁夫帽必收！

▲Converse 、clot新品。（圖／品牌提供）

「Disrupt CX」全新鞋型是由Converse經典的All Star衍伸改造而來， 彈性帆布鞋面、CX橡膠大底與模壓發泡中底，全新鞋底加上誇張鞋跟的設計顛覆了傳統，相當大膽，令人耳目一新。

TheSoloist.創始人宮下貴裕著迷於透過簡約主義來表達反叛的想法，而在此次與Converse的合作鞋款Disrupt CX上也不難發現，以經典黑、白色來表現，最簡單也最困難，融合搖滾元素與美式風格，在鞋跟的「I AM THE SOLOIST」的織布徽標與鞋面上的「HELLO！I AM THE SOLOIST.SINCE2010」字樣，於簡約中展現設計細節，且搭配的是細圓型的鞋帶，更提升機能性的感覺，讓此鞋款十方陽剛帥氣，基本中不失搶眼特色。

▲Converse 、clot新品。（圖／品牌提供）

▲Converse 、clot新品。（圖／品牌提供）

▲Converse X TheSoloist. Disrupt CX，售價NT＄4,880。（3／12日已正式發售）

▲Converse 、clot新品。（圖／品牌提供）

▲Converse All Star Disrupt CX系列 黑色與綠色，NT＄3,880。

英國老品牌KANGOL以袋鼠的LOGO圖案最廣為人知，品牌的帽款是時下年輕潮人們的必備單品，而由陳冠希所創立的潮牌CLOT過去也曾與多家品牌、名人推出聯名作品，今次與KANGOL攜手推出的聯名系列包括了三款漁夫帽與一款棒球帽。

▲Converse 、clot新品。（圖／品牌提供）

▲Converse 、clot新品。（圖／品牌提供）

▲針織格紋漁夫帽NT＄2,880、絲綢圖案漁夫帽NT＄2,480、棒球帽NT＄2,080。

此聯名系列特別選在3／14白色情人節這天開賣，於全球JUCIE門市販售，絕對是個送禮的好選擇。系列主打「絲綢圖案」漁夫帽，剛好將整頂帽子從正中間分為一半，左邊為絲綢布料圖案的CLOT、右邊為素面的KANGOL，並以陰陽方式將兩品牌LOGO拼接在一起，這樣子的「半半」設計相當新穎、可愛又有細節。

另一款較特殊的格紋漁夫帽，則是由針織面料所製成，在紅、藍、綠、白的棋盤格紋中，散落著組成CLOT與KANGOL品牌的字母，非常有設計感，走在路上肯定搶眼。

▲CLOT。（圖／品牌提供）

▲CLOT。（圖／品牌提供）

▲CLOT。（圖／品牌提供）

▲CLOT。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Converse, 次TheSoloist, 聯名, CLOT, Kangol, 袋鼠, 陳冠希, 漁夫帽
fashion.net

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