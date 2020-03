Converse與TheSoloist新聯名超帥！CLOT X 袋鼠半半漁夫帽更要搶

記者王則絲/台北報導 圖/品牌提供

日本品牌TAKAHIROMIYASHITA THESOLOIST.曾多次與Converse合作,此次TheSoloist.創始人宮下貴裕運用了Converse All Star Disrupt CX全新鞋型,創造出極富兩品牌特色的聯名鞋款。近期令潮流迷們為之振奮的消息還有陳冠希品牌CLOT與英國品牌KANGOL於白色情人節推出的聯名帽款,搶眼「半半」漁夫帽必收!

「Disrupt CX」全新鞋型是由Converse經典的All Star衍伸改造而來, 彈性帆布鞋面、CX橡膠大底與模壓發泡中底,全新鞋底加上誇張鞋跟的設計顛覆了傳統,相當大膽,令人耳目一新。

TheSoloist.創始人宮下貴裕著迷於透過簡約主義來表達反叛的想法,而在此次與Converse的合作鞋款Disrupt CX上也不難發現,以經典黑、白色來表現,最簡單也最困難,融合搖滾元素與美式風格,在鞋跟的「I AM THE SOLOIST」的織布徽標與鞋面上的「HELLO!I AM THE SOLOIST.SINCE2010」字樣,於簡約中展現設計細節,且搭配的是細圓型的鞋帶,更提升機能性的感覺,讓此鞋款十方陽剛帥氣,基本中不失搶眼特色。

▲Converse X TheSoloist. Disrupt CX,售價NT$4,880。(3/12日已正式發售)

▲Converse All Star Disrupt CX系列 黑色與綠色,NT$3,880。

英國老品牌KANGOL以袋鼠的LOGO圖案最廣為人知,品牌的帽款是時下年輕潮人們的必備單品,而由陳冠希所創立的潮牌CLOT過去也曾與多家品牌、名人推出聯名作品,今次與KANGOL攜手推出的聯名系列包括了三款漁夫帽與一款棒球帽。

▲針織格紋漁夫帽NT$2,880、絲綢圖案漁夫帽NT$2,480、棒球帽NT$2,080。



此聯名系列特別選在3/14白色情人節這天開賣,於全球JUCIE門市販售,絕對是個送禮的好選擇。系列主打「絲綢圖案」漁夫帽,剛好將整頂帽子從正中間分為一半,左邊為絲綢布料圖案的CLOT、右邊為素面的KANGOL,並以陰陽方式將兩品牌LOGO拼接在一起,這樣子的「半半」設計相當新穎、可愛又有細節。

另一款較特殊的格紋漁夫帽,則是由針織面料所製成,在紅、藍、綠、白的棋盤格紋中,散落著組成CLOT與KANGOL品牌的字母,非常有設計感,走在路上肯定搶眼。

