歐米茄藍面錶有亮點　甲板紋、壓印絲紋顯好質感

▲歐米茄Seamaster海馬Aqua Terra 150米系列同軸擒縱41毫米大師天文台腕錶，183,700元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

色彩公司Pantone公布2020 年的年度代表色經典藍（Classic Blue），是予人平和與寧靜感受的色調，其實藍色在錶界已流行多年，除了經典的黑、白色面盤，藍色款是更活潑的選擇，歐米茄（OMEGA）近期為Seamaster海馬Aqua Terra 150米系列同軸擒縱41毫米大師天文台腕錶、De Ville碟飛Trésor系列同軸擒縱40毫米大師天文台腕錶，新增藍色款式，前者展現運動風，另一款斯文，滿足不同風格的男性。

▲歐米茄De Ville碟飛Trésor系列同軸擒縱40毫米大師天文台腕錶，212,000元。



藍色面盤不是只是純色而已，歐米茄增添了飾紋突顯好質感，Aqua Terra腕錶的面盤採用陽光紋磨砂處理，並以靈感源自帆船木製甲板的水平紋路裝飾，也點出錶款與海洋的連結；而纖薄的碟飛Trésor男錶則換上如壓印絲紋的藍色面盤，比一般三針日期錶更有特色。

▲寶珀藍色面盤款Quantième Complet全日曆月相腕錶（左）818,000元，Ultraplate超薄腕錶620,000元。（圖／寶珀提供）

同屬Swatch集團的寶珀（Blancpain），也為既有的Villeret系列Quantième Complet全日曆月相腕錶和Ultraplate超薄腕錶，打造紅金材質搭配午夜藍面盤的款式，面盤呈現太陽放射紋，展露高級錶的細膩做工。