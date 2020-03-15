星．變美／朴敏英「3種食物」瘦出小蠻腰　搭配耳環美出新高度

▲女神朴敏英的高顏值和身材，總是注目焦點。（圖／翻攝自IG/rachel_mypark、klug_korea）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

女神朴敏英新劇《天氣好的話，我會去找你》收視吃鱉，但依然不損高人氣。日前她為按摩器品牌拍攝全新廣告，身穿短版運動衣，健康性感露出小蠻腰，綁起高馬尾依舊是美到破表。

▲膚況高標，剪瀏海扮高中生也合理。（圖／翻攝自愛奇藝）

除了露小蠻腰的性感裝扮，另個場景化為金秘書造型變成甜美OL，有她的高顏值和身材，無論是哪個造型都難不倒她。

3種食物狠甩嬰兒肥

近乎完美的朴敏英，也曾有過嬰兒肥困擾，她以高蛋白餐控制飲食，一天只吃兩餐，飲食以紅薯、雞胸肉和雞蛋為主，連續幾天密集吃下來，身形小一號。

在 Instagram 查看這則貼文 박민영 Minyoung Park（@rachel_mypark）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 1 日 上午 5:54 張貼

多喝水、睡眠充足

除了身材，她的膚況也讓人好生羨慕，她保養祕訣就是做好基礎保養，水分要攝取足夠，但不要一次灌太多水，少量多次飲用，來幫助加強身體代謝。除了水分補足，多睡美容覺也是她保養的方式之一。





在 Instagram 查看這則貼文 박민영 Minyoung Park（@rachel_mypark）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 12 日 下午 8:41 張貼

戴耳環變漂亮1.5倍

金秘書印象深植人心，私底下的她其實也是個配件控，像是戒指、耳環和項鍊都很喜歡，曾在訪問中表示，如果只能選一件飾品，她會挑選耳環，因為她曾聽過一個說法，女人戴耳環會比原本的樣子漂亮1.5倍。從她個人IG就可窺知她是多麼在意飾品搭配。

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