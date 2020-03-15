fb ig video ETtoday search mobile

星．變美／朴敏英「3種食物」瘦出小蠻腰　搭配耳環美出新高度

> >

▲▼朴敏英「3種食物」瘦出小蠻腰。（圖／翻攝自IG）

▲女神朴敏英的高顏值和身材，總是注目焦點。（圖／翻攝自IG/rachel_mypark、klug_korea）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

女神朴敏英新劇《天氣好的話，我會去找你》收視吃鱉，但依然不損高人氣。日前她為按摩器品牌拍攝全新廣告，身穿短版運動衣，健康性感露出小蠻腰，綁起高馬尾依舊是美到破表。

▲▼朴敏英「3種食物」瘦出小蠻腰。（圖／翻攝自IG）

▲膚況高標，剪瀏海扮高中生也合理。（圖／翻攝自愛奇藝）

除了露小蠻腰的性感裝扮，另個場景化為金秘書造型變成甜美OL，有她的高顏值和身材，無論是哪個造型都難不倒她。

3種食物狠甩嬰兒肥

近乎完美的朴敏英，也曾有過嬰兒肥困擾，她以高蛋白餐控制飲食，一天只吃兩餐，飲食以紅薯、雞胸肉和雞蛋為主，連續幾天密集吃下來，身形小一號。

多喝水、睡眠充足

除了身材，她的膚況也讓人好生羨慕，她保養祕訣就是做好基礎保養，水分要攝取足夠，但不要一次灌太多水，少量多次飲用，來幫助加強身體代謝。除了水分補足，多睡美容覺也是她保養的方式之一。


戴耳環變漂亮1.5倍

金秘書印象深植人心，私底下的她其實也是個配件控，像是戒指、耳環和項鍊都很喜歡，曾在訪問中表示，如果只能選一件飾品，她會挑選耳環，因為她曾聽過一個說法，女人戴耳環會比原本的樣子漂亮1.5倍。從她個人IG就可窺知她是多麼在意飾品搭配。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

朴敏英, 瘦腰, 減重, 保養, 秘訣
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

劉亦菲、孫娜恩穿同款運動裝！細看「腹肌被秒殺」　網：差超多

劉亦菲、孫娜恩穿同款運動裝！細看「腹肌被秒殺」　網：差超多

Tag姐妹買起來！日本超逼真「豐胸T恤」一秒擁有逆天身材

Tag姐妹買起來！日本超逼真「豐胸T恤」一秒擁有逆天身材

出遊打包最容易多帶的三樣物品！必學讓「行李箱變大」的收納法

出遊打包最容易多帶的三樣物品！必學讓「行李箱變大」的收納法

《梨泰院Class》權娜拉九頭身引熱議！美貌與大長腿全靠保養、運動2招 劉以豪連續5天與韓國男神錄製「無劇本」實境節目　直喊：太真實了 慰勞醫護人員　The Body Shop免費贈茶樹精油＋護手霜 剛洗完頭，不到下午就變超油？3個錯誤習慣快改掉！ 特價就被搶爆！女孩一次都4、5罐囤貨的「神級保濕霜」 無印良品春季特賣開跑！最低26折、超人氣便鞋300元有找 沒話聊＝感情淡了？試試5個增溫小方法　話題永遠講不完

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面