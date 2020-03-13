把你當空氣、雞蛋裡挑骨頭　老闆想fire你的「5個跡象」

▲景氣創新低，保住飯碗需要學會察言觀色。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

疫情肆虐，讓景氣探新低，許多公司減薪、放無薪假，甚至裁員因應來舒緩營運壓力。面對不景氣，員工更是要誓死保住飯碗，若是主管或是老闆有以下跡象請留意，學會察言觀色才是自保之道。

1.別人可以，你就是不行

不管做什麼，老闆就是看你不順眼，你都所有舉動老闆都不滿意，不喜歡但卻又不給明確的建議；反觀同事和你做同樣職位，也做一樣的事情，別人平安無事，只有你掃到颱風尾。

2.確認每個工作細節

以前老闆大多放心讓你處理，只看結果，但不知從哪時開始他特別留意觀察你的一舉一動，小到他從沒管過的事情，都要一一審核，急著把權力收回自己手上。

3.主管不再和你哈拉

主管常會在休息時間和大家聊天，活絡氣氛，但你發現現在他總是和別人聊，刻意把你孤立在外，更會有意無意間迴避你的眼神，把你排除在大家之外。

4.跳過你找你下屬

本來事情應該由主管派遣給你，但現在卻跳過你指派工作給下屬，甚至一些工作細節都要透過詢問下屬才知道，故意架空你，製造你和下屬的尷尬，這是最常見的方式．

5.指派不拿手的工作

在既有的工作量之外，老闆假借你「工作能力強」之名，故意指派給你更多工作，而這些偏偏是你不拿手，想要讓你知難而退。

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