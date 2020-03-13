fb ig video ETtoday search mobile

把你當空氣、雞蛋裡挑骨頭　老闆想fire你的「5個跡象」

> >

▲▼要留意！老闆想fire你的6個跡象 。（圖／unsplash）

▲景氣創新低，保住飯碗需要學會察言觀色。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

疫情肆虐，讓景氣探新低，許多公司減薪、放無薪假，甚至裁員因應來舒緩營運壓力。面對不景氣，員工更是要誓死保住飯碗，若是主管或是老闆有以下跡象請留意，學會察言觀色才是自保之道。

1.別人可以，你就是不行

不管做什麼，老闆就是看你不順眼，你都所有舉動老闆都不滿意，不喜歡但卻又不給明確的建議；反觀同事和你做同樣職位，也做一樣的事情，別人平安無事，只有你掃到颱風尾。

▲▼要留意！老闆想fire你的6個跡象 。（圖／unsplash）

2.確認每個工作細節

以前老闆大多放心讓你處理，只看結果，但不知從哪時開始他特別留意觀察你的一舉一動，小到他從沒管過的事情，都要一一審核，急著把權力收回自己手上。

▲▼要留意！老闆想fire你的6個跡象 。（圖／unsplash）

3.主管不再和你哈拉

主管常會在休息時間和大家聊天，活絡氣氛，但你發現現在他總是和別人聊，刻意把你孤立在外，更會有意無意間迴避你的眼神，把你排除在大家之外。

▲▼要留意！老闆想fire你的6個跡象 。（圖／unsplash）

4.跳過你找你下屬

本來事情應該由主管派遣給你，但現在卻跳過你指派工作給下屬，甚至一些工作細節都要透過詢問下屬才知道，故意架空你，製造你和下屬的尷尬，這是最常見的方式．

5.指派不拿手的工作

在既有的工作量之外，老闆假借你「工作能力強」之名，故意指派給你更多工作，而這些偏偏是你不拿手，想要讓你知難而退。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

開除, 老闆, 主管, 失業, 員工
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

無印良品春季特賣開跑！最低26折、超人氣便鞋300元有找

無印良品春季特賣開跑！最低26折、超人氣便鞋300元有找

放閃無罪！喜歡曬恩愛星座Top 5　第一天生就是高調王

放閃無罪！喜歡曬恩愛星座Top 5　第一天生就是高調王

慰勞醫護人員　The Body Shop免費贈茶樹精油＋護手霜

慰勞醫護人員　The Body Shop免費贈茶樹精油＋護手霜

Jessica坐巴黎飯店地板打包　隨手拍愛馬仕、香奈兒包總值破百萬元 歐陽娜娜復古西裝外套撞衫Lisa　多了小心機仍不敵混血魅力 朴敏英新戲一改旁分波浪捲，剪妹妹頭裝嫩成功！回顧主演韓劇的7款經典髮型 最有撩妹潛力的星座TOP3　第二名開口就甜到蛀牙 「劉真38歲遇到辛龍」愛情最美的模樣原來是：他對我非常好 網公認停產會崩潰的保濕聖品！「倩碧水磁場凝膠」超划算4大用法 《哆啦A夢》竹蜻蜓實體化！裝電池就能旋轉　戴頭上真的變飛行器

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面