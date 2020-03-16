fb ig video ETtoday search mobile

8大刮油食物吃對不發胖！宋慧喬也靠這「脂肪剋星」成功瘦身

> >

▲8大脂肪剋星食物。（圖／翻攝IG,pexels,unsplash）

▲想吃又怕胖？快把以下8個有助瘦身的刮油食物記起來。

編輯／Amanda　圖／翻攝IG@sachi_fujii_official、pexels、unsplash

很多人為了維持身材，懶得運動，就只好節食委屈自己的胃，但其實只要吃對食物，不用餓肚子，也能擁有好身材。像是以下8種有促進脂肪分解、抑制脂肪吸收的刮油食物，吃了不發胖，還有助於減脂瘦身，就連南韓女星宋慧喬、朴信惠都曾靠它們成功瘦下來，吃出好體態。

冬瓜

冬瓜性寒，能養胃生津、清降胃火，幫助食量減少，且含有多種維生素和人體所需的微量元素，可幫助調節代謝平衡，促使體內澱粉、糖轉化為熱能，不變成脂肪。

▲8大脂肪剋星食物。（圖／翻攝IG,pexels,unsplash）

小黃瓜

小黃瓜熱量低、有飽足感，含有大量維生素，有助於分解脂肪的磷脂酶，能促進脂肪代謝、減少脂肪生成，能幫助排除體內多餘水分、消水腫的鉀，是天然的減肥聖品，就連韓劇女神朴信惠也曾靠著小黃瓜成功瘦身。

韭菜

含有豐富粗纖維的韭菜，其膳食纖維能刺激腸胃蠕動，使腸胃道排空時間加快，促進排便。

▲8大脂肪剋星食物。（圖／翻攝IG,pexels,unsplash）

雞蛋

雞蛋是眾所週知優質蛋白質來源之一，還有維生素A和礦物質，但為避免膽固醇過高，可多吃蛋白、蛋黃不宜吃太多，尤其建議水煮蛋，熱量比炒蛋或煎蛋更低。

豆腐

含有優異蛋白質的豆腐熱量低、有飽足感，且其含有的大豆皂甘能分解中性脂肪，提升小腸機能，抑制脂肪吸收。不僅日本曾風行過一陣豆腐飲食減肥法，連「喬妹」宋慧喬也把豆腐當作減肥法寶。

芹菜

芹菜含有很多水分和豐富膳食纖維、鉀離子，可促進代謝，而芹菜富含的「木犀草素」可清理腸胃、去除油脂，降低脂肪堆積。

▲8大脂肪剋星食物。（圖／翻攝IG,pexels,unsplash）

洋蔥

洋蔥含有豐富的槲皮素，可抑制脂肪生成及促進脂肪分解，並有抗氧化、促進水分代謝等功能，可幫助消水腫、排出老化廢物。

海帶

海帶的碘含量豐富，對於消耗熱量及促進身體新陳代謝都有幫助，有助於減肥、控制體重。

►月經後是減肥黃金期！瘦身必知的6個常識　吃太少反而會復胖

►5種好吃又不怕胖的超簡單減脂餐　懶人、料理新手都能輕鬆做！

►其實你不胖只是水腫！學好4招擺脫問題　吃什麼很重要

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 減重, 飲食, 食物, 刮油, 不發胖, 脂肪, 宋慧喬, 朴信惠, 女星
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

劉以豪連續5天與韓國男神錄製「無劇本」實境節目　直喊：太真實了

劉以豪連續5天與韓國男神錄製「無劇本」實境節目　直喊：太真實了

子瑜、朴敏英捲捲瀏海超軟萌！依臉型挑選對的剪法　免動刀就有整型效果

子瑜、朴敏英捲捲瀏海超軟萌！依臉型挑選對的剪法　免動刀就有整型效果

迪士尼公主變爭議雜誌封面人物！灰姑娘穿生肉裝好辣　大尺碼愛麗兒一樣美

迪士尼公主變爭議雜誌封面人物！灰姑娘穿生肉裝好辣　大尺碼愛麗兒一樣美

剛洗完頭，不到下午就變超油？3個錯誤習慣快改掉！ 「京站小碧潭」4大必逛亮點揭曉！近50家餐飲品牌進駐，還有手作烘焙坊 Tag姐妹買起來！日本超逼真「豐胸T恤」一秒擁有逆天身材 出遊打包最容易多帶的三樣物品！必學讓「行李箱變大」的收納法 控制狂情人的5個小徵兆　看似甜蜜卻可能是致命毒藥！ 灰色比黑色好！Pantone總監超實用穿搭色建議　拍美照瞬間變容易 乾洗手怎麼挑？該用多少？特搜近期最紅的6款隨身瓶「清潔小物」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面