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8秒告別毛躁髮！卡詩推出「K WATER」，專給坐不住的你

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▲▼卡詩「瞬效護」，讓你8秒告別毛躁髮 。（圖／品牌提供）

▲護髮變得快速、有感，卡詩瞬效機能水掀起討論話題。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

擁有閃閃發光的髮質，是所有女生的願望。但因忙碌生活，每次去沙龍更換造型總是速速了事，想要有更多時間護髮，簡直是天方夜譚，卡詩聽見大家的需求，推出超光速瞬效護，運用縮時修護科技，洗髮後只要多花8秒，就能瞬間修護秀髮，光澤柔順超有感。

▲▼卡詩「瞬效護」，讓你8秒告別毛躁髮 。（圖／品牌提供）

▲忙碌女生的護髮新選擇。

不用久坐，也無需等待，原來專業護髮也能在彈指間完成，卡詩推出的超光速瞬效護，只要在清潔秀髮之後，在洗台上使用瞬效機能水，當機能水遇到水的瞬間，就會在秀髮表面產生一層光滑無瑕的薄膜，即刻修護毛麟片。

▲▼卡詩「瞬效護」，讓你8秒告別毛躁髮 。（圖／品牌提供）

▲水一般的透明質地，訴求8秒護出好髮質。

對於秀髮長期處於乾枯、黯淡無光的女生來說， 瞬效護機能水可說是神級單品。似水又非水的透明質地，實際上完全不含水，而是由乙二醇、護髮劑以及胺基酸構成。內含的微米胺基酸遇水立即啟動活性，碰到濕髮能瞬間填補毛麟片空洞。

▲▼卡詩「瞬效護」，讓你8秒告別毛躁髮 。（圖／品牌提供）

▲使用前和使用後，秀髮質感差超多。

當髮絲毛鱗片排列整齊無空洞，設計師就能輕鬆吹整，不需要任何特別技巧，就能吹出柔順光澤秀髮。用過的髮型師都大讚它的便利性，也很適合在重要場合前當作急救型護理使用。

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關鍵字：

卡詩, 超光速瞬效護, 護髮, 快速, 機能水
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