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TUMI春夏新包藏「螢光綠」新意變潮了！都市女性也有機能新選擇

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▲TUMI春夏男女包內裝細節一次看。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

精品品牌TUMI本季邀請到了美國韓裔演員丹尼爾海尼（Daniel Henney）為即將在全球推出的「Perfecting The Journey – The Series」系列拍攝廣告大片，身上所背的經典Harrison後背包在今年春夏重新改造並加入了「螢光綠」元素，注入年輕活力。本季商品在保留一如既往的出色機能性下，又更輕量、環保了，不僅在男士系列展現創新野心，全新的女包款也相當突破！

丹尼爾在廣告中挑選了他最喜歡的Harrison系列Osborn捲口後背包和Greogory斜背包，本系列在今年春夏重新改版推出，使用了更輕巧的尼龍以及荔枝皮革面料，且首次加入了霓虹色彩元素，反映在包款內裡搭配的「螢光綠」色與「反光」材質的拼接上，看得出品牌積極創新並成功與時下潮流接軌，在沉穩的男人風格中加入了不羈的年輕活力。

▲TUMI春夏新品。（圖／品牌提供）

▲TUMI春夏新品。（圖／品牌提供）

▲Harrison Osborn 後背包NT＄19,900。

Harrison Osborn捲口後背包的容量非常大，低調有型的外觀下，內裡則是奔放的螢光綠色，廣告片主角丹尼爾非常熱愛此包款，它可以裝下一日所需的所有物品，包括電腦、書本、健身衣物、水壺，甚至是簡單的過夜行程，一個輕便又機能的Osborn後背包絕對夠用。

▲TUMI春夏新品。（圖／品牌提供）

▲TUMI新品。（圖／記者王則絲攝）

▲Harrison Gregory斜背包NT＄14,700。

另外，除了Harrison系列，本季在其他經典系列款式中，也加入了新的光感灰、墨綠色色調，光感材料的拼接在接收到光源時會反射出霓虹般的光芒，平時則維持低調內斂的外表，從小細節增加可看性，相當特別。

大眾對於TUMI的印象普遍以男士風格、旅行機能為主，而本季在女生包款的部分則有許多突破，多了許多外型亮眼的日常選擇。

TUMI推出了以優雅精緻的輕奢輕巧材質製作而成的Devoe系列，後背包除了有可放置15吋筆電的款式，也有時尚靈活的適中尺寸，像是這款Devoe Sterling後背包，容量適合日常使用，且可以拉出放置在外的水壺袋更是實用小細節，完全不佔內部空間，放雨傘也可以，低調時髦的外型超好搭配。

▲TUMI新品。（圖／記者王則絲攝）

▲Devoe Sterling後背包NT＄15,800。

而本季在女性包款上增加了兩種新的超美印花面料——「噴墨粉」與「深藍色印花」，在各種包型上都能找到，尤其是在內斂卻有特色的深藍色印花系列中，獨有的黑色漆皮細節搭配，兼顧實用機能性與亮麗外表，是都市女性們的全新選擇。

▲TUMI新品。（圖／記者王則絲攝）

▲TUMI新品。（圖／記者王則絲攝）

▲Voyageur Dori後背包 噴墨粉印花NT＄13,500。

另外也特別推薦給有在健身的女孩們這款Voyageur Brooklyn後背包，同樣是低調經典的黑色尼龍材質加上金色五金設計，但底座新增了一個空間，讓你可以多放置一雙球鞋或便鞋，亦或是放置運動結束後沾滿汗水的髒衣服，內裡防水且設有透氣孔，完全不用擔心沾染其他物品或難以清理，是不是真的超實用？

▲TUMI新品。（圖／記者王則絲攝）

▲Voyageur Brooklyn 後背包NT＄17,300。

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關鍵字：

TUMI, 春夏, 包款, 機能, 健身, Daniel Henney
fashion.net

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