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巧搭甜美果實、浪漫花卉髮飾　變髮免燒腦

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▲▼亞歷山卓髮飾 。（圖／公關照）

▲髮際別上花草圖紋的Alexandre de Paris萬種風情豆扣夾，充滿春天氣息，3,600元。（圖／Alexandre de Paris提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

春季來臨，不僅服裝要換上春裝，能為整體造型畫龍點睛的髮飾、飾品也要跟著換季，法國精品髮飾品牌亞歷山卓（Alexandre de Paris）便從秋冬貂毛、水晶裝點綴的華麗設計，轉化成花草印花圖紋或果實造型的甜美系，可依髮型選擇適合的款式，創造專屬的浪漫。

▲▼亞歷山卓髮飾 。（圖／公關照）▲▼亞歷山卓髮飾 。（圖／公關照）

▲挽起髮髻可使用Alexandre de Paris萬種風情仕女夾，4,500元。

▲▼亞歷山卓髮飾 。（圖／公關照）
▲盤髮亦可以Alexandre de Paris偏愛之結法國梳裝飾，5300元。

亞歷山卓春季首波主打的甜美果實系列，共有西洋梨、小草莓、紫葡萄、綠葡萄豆扣夾4款，均鑲嵌施華洛世奇水晶，小巧可愛且閃閃亮亮，短髮女性可輕鬆駕馭展現俏皮感；另一新作萬種風情系列，則以花草圖騰裝飾，款式包括經典山茶花夾、抓夾髮箍、豆扣夾、法國梳等，無論是放下長髮或挽成髮髻，都能靠優雅髮飾增色不少。

▲▼亞歷山卓髮飾 。（圖／公關照）

▲短髮造型別上Alexandre de Paris西洋梨豆扣夾很俏麗，3800元。

▲▼亞歷山卓髮飾 。（圖／公關照）
▲Alexandre de Paris紫葡萄豆扣夾（左起）4,500元，小草莓款4,900元，青葡萄款3,800元。
 

花朵是春季新品的經典元素，除了躍上髮飾，丹麥飾品品牌Pandora也將花兒作為主角，運用925銀打造一朵朵盛開的小雛菊飾品，中央點綴鋯石添亮點，部分款式還結合漸層琺瑯工藝，為花瓣染上粉紅或藍色，洋溢活潑氣息。

▲▼亞歷山卓髮飾 。（圖／公關照）

▲Pandora春季推出小雛菊造型飾品。（圖／Pandora提供）

關鍵字：

亞歷山卓, Alexandre de Paris, Pandora
fashion.net

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