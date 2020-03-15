濕敷神品「流金水」推夢幻漸層霓光限定版　台灣搶先全球首賣

▲被譽為日本四大神仙水的IPSA「流金水」，持續熱賣10年更擁有大批死忠愛用者。（圖／翻攝IG@ipsa_jp）

記者張毓容／台北報導

持續熱賣10年，在美妝版上擁有大批網友好評熱推的「流金水」IPSA美膚微整機能液，繼去年在小紅書爆紅進而再度引起網上新一波討論熱潮後，2020年將透明瓶身染上彩色漸層光暈推出超美「霓彩限定版」，而且台灣更是搶先日本成為全球首賣，消息一出讓網友紛紛敲碗期待不已。

▲IPSA 美膚微整機能液 霓彩限定版，200ml，NT$1,260。（圖／品牌提供，以下同）



被譽為日本四大神仙水之一的IPSA美膚微整機能液，擁有保濕補水、油水平衡、潤透亮白、控油調理、提升防護、強化角質等6大功效，尤其穩定膚況的效果更是備受推崇，連續10年銷售第一，更被暱稱為「濕敷神水」。

而去年在小紅書爆紅後，也讓Dcard、PTT美妝版、IG上又掀起一陣「濕敷神水」分享風潮，更創下IPSA歷年來最高銷售記錄，讓人再度驚嘆流金水的魅力。近期IPSA更將推出「霓彩限定版」，以光影折射的原理為靈感，讓瓶身染上絢麗的漸層霓彩光暈，有以粉、紫、藍、靛等4種色調層層交疊出夢幻彩虹炫光的「漸層光暈版」；也有瓶身中央如清澈海水般一抹湛藍色調的「清澈湛藍版」以及經典透明版等3款限定瓶。



▲IPSA 流金霓彩組，NT$3,400。

擁有全新唯美外瓶的「霓彩限定版」流金水不僅在台灣搶先全球開賣，更將於母親節檔期推出限定組合，除了可以優惠價一次入手三瓶限定版流金水，還附贈流金霓彩提袋，鐵粉們一定要鎖定！

▲茱莉蔻 玫瑰護手霜2020奢華限定版，125ml，NT$1,600。



▲茱莉蔻 玫瑰活膚露2020奢華限定版，200ml，NT$2,050。



除了IPSA流金水外，澳洲知名植萃品牌Jurlique茱莉蔻也為2大經典人氣產品「玫瑰護手霜」和「玫瑰活膚露」推出一年一度的限量珍藏版，攜手澳洲植感插畫藝術家Adriana Picker，以溫暖筆觸描繪澳洲農莊晨間玫瑰花園意象，打造限定版彩繪外盒，且價格更調降達25%，想囤貨就該趁現在。

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