明亮的高級味！CELINE高級訂製香水，微風復興獨家販售

▲品牌透露，夜幕系列的爬行動物位居銷售冠軍。 （影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

萬眾期待的CELINE高級訂製香水，台灣現在買的到，全系列11種獨特香氣由藝術總監HEDI SLIMANE親自打造，傳達品牌新古典主義和巴黎精髓，包含8款白晝與3款夜幕系列，能隨著白天和夜晚不同場合選擇使用。

▲CELINE高訂香水，備受香氛迷的期待。

身為2004年CHRISTIAN DIOR香水屋的創始人，HEDI SLIMANE擁有著極高的法國高級香水知識，提煉自傳統與其精華，締造出屬於CELINE的高級訂製香水系列。主張表達自我主張，釋放心底最深層的慾望，如同樂章般環繞起舞，獨特香調散發著屬於CELINE人士獨特的香氛光環，

▲台灣目前販售9款香水，另有2款尚未推出。（圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

全新的高級香水系列傾注HEDI SLIMANE的一貫態度，香味的結構與層次重新調和傳統與當今社會對於男人與女人的性別分野，沒有任何無性別拘束。全系列共有11種獨特香氣，微風廣場復興店3月6日全台獨家上市。

▲CELINE 高級訂製香水，100ml，7,100元、200ml，10,500元。（ 復興微風廣場形象概念專賣店獨家販售）

長方形柱香水造型，體現法式玻璃工藝的優美傳統。晶瑩剔透的玻璃瓶身，如稜鏡般的側波紋與炫黑的磁性質感頂蓋，襯托著17世紀後期經典極簡主義的美學，輝映著琥珀金波的香水光芒。更推出香水專用紙袋，讓粉絲們能悉心收藏。

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