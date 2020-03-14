fb ig video ETtoday search mobile

明亮的高級味！CELINE高級訂製香水，微風復興獨家販售

> >

▲品牌透露，夜幕系列的爬行動物位居銷售冠軍。 （影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

萬眾期待的CELINE高級訂製香水，台灣現在買的到，全系列11種獨特香氣由藝術總監HEDI SLIMANE親自打造，傳達品牌新古典主義和巴黎精髓，包含8款白晝與3款夜幕系列，能隨著白天和夜晚不同場合選擇使用。

▲▼CELINE高級訂製香水，微風復興開賣！ 。（圖／品牌提供）

 ▲CELINE高訂香水，備受香氛迷的期待。

身為2004年CHRISTIAN DIOR香水屋的創始人，HEDI SLIMANE擁有著極高的法國高級香水知識，提煉自傳統與其精華，締造出屬於CELINE的高級訂製香水系列。主張表達自我主張，釋放心底最深層的慾望，如同樂章般環繞起舞，獨特香調散發著屬於CELINE人士獨特的香氛光環，

▲▼ CELINE高級訂製香水，微風復興開賣！ 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼ CELINE高級訂製香水，微風復興開賣！ 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲台灣目前販售9款香水，另有2款尚未推出。（圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

全新的高級香水系列傾注HEDI SLIMANE的一貫態度，香味的結構與層次重新調和傳統與當今社會對於男人與女人的性別分野，沒有任何無性別拘束。全系列共有11種獨特香氣，微風廣場復興店3月6日全台獨家上市。

▲▼ CELINE高級訂製香水，微風復興開賣！ 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼ CELINE高級訂製香水，微風復興開賣！ 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲CELINE 高級訂製香水，100ml，7,100元、200ml，10,500元。（ 復興微風廣場形象概念專賣店獨家販售）

長方形柱香水造型，體現法式玻璃工藝的優美傳統。晶瑩剔透的玻璃瓶身，如稜鏡般的側波紋與炫黑的磁性質感頂蓋，襯托著17世紀後期經典極簡主義的美學，輝映著琥珀金波的香水光芒。更推出香水專用紙袋，讓粉絲們能悉心收藏。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

celine, 高訂香水, 香水
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

沒話聊＝感情淡了？試試5個增溫小方法　話題永遠講不完

沒話聊＝感情淡了？試試5個增溫小方法　話題永遠講不完

9000元口罩你買嗎？法國時裝品牌成防疫先知　聯名款效果等同N95

9000元口罩你買嗎？法國時裝品牌成防疫先知　聯名款效果等同N95

無印良品春季特賣開跑！最低26折、超人氣便鞋300元有找

無印良品春季特賣開跑！最低26折、超人氣便鞋300元有找

網狂點頭「出門拖超久」星座Top 3 ！天秤置身事外、第一名超有感 《鬼媽媽》金泰希戲服超省事　嗆辣小惡魔戰袍竟3,000元有找 放閃無罪！喜歡曬恩愛星座Top 5　第一天生就是高調王 Converse與TheSoloist新聯名超帥！CLOT X 袋鼠半半漁夫帽更要搶 把你當空氣、雞蛋裡挑骨頭　老闆想fire你的「5個跡象」 網公認停產會崩潰的保濕聖品！「倩碧水磁場凝膠」超划算4大用法 慰勞醫護人員　The Body Shop免費贈茶樹精油＋護手霜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面