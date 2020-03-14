fb ig video ETtoday search mobile

疫情狂飆！紐約大都會藝術博物館緊急關閉　Met Gala五月如期舉行

> >

▲met gala。（圖／翻攝自IG@themetgalaofficial）

編／Linda

隨著疫情席捲全球，近期有許多大型活動都被延期或取消，許多人也好奇原預定於5月4日舉行的Met Gala（紐約大都會藝術博物館慈善晚宴）是否會改期，主辦單位時裝學院院發言人Nancy Chilton日前接受專訪時表示：「我們將會如計畫進行，並且期待有個美好的夜晚。」也補充說道會持續觀察情勢並以公眾健康為優先考量。

堪稱時尚奧斯卡的Met Gala一直都是每年眾所矚目的時尚盛事，而2020 Met Gala主題為「關於時間: 時尚與雋永」（About Time: Fashion and Duration），不但邀來重量級嘉賓艾瑪史東（Emma Stone）、LV創意總監Nicolas Ghesquière共同籌辦，在《穿著Prada的惡魔》中飾演時尚女魔頭的梅莉史翠普（Meryl Streep）也將首次出席活動，今年又恰逢大都會藝術博物館150周年，令人相當期待。

然而美國疫情日益嚴重，大都會藝術博物館目前正閉館中並進行全面性消毒，博物館主席兼首席執行長Daniel Weiss發表聲明強調博物館並沒有任何確診案例，閉館是為減少集會傳播疫情的可能性，回應紐約時報日前指稱博物館兩名員工為疑似個案。

另外，近來因疫情而受影響的活動有原定於4月4日台北及11日高雄所舉辦的PUMA 螢光夜跑停辦賽事；瑞士巴塞爾鐘錶珠寶大展，原定於4月30日至5月5日舉辦的2020年錶展，「延後」至明年1月28日至2月2日舉辦；寶格麗宣布退出4月30日登場的瑞士巴塞爾鐘錶珠寶大展（BASELWORLD）、法國品牌agnès b.與台灣設計師品牌夏姿也取消巴黎大秀。

►懂・時尚／MET Gala不只派對瘋狂　近年募得60億、在台灣能買周邊商品
►「影響2萬人」PUMA 螢光夜跑確定停辦！　官方忍痛：防疫優先

關鍵字：

Met Gala, 紐約大都會藝術博物館, 武漢肺炎, 新冠狀病毒
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

沒話聊＝感情淡了？試試5個增溫小方法　話題永遠講不完

沒話聊＝感情淡了？試試5個增溫小方法　話題永遠講不完

無印良品春季特賣開跑！最低26折、超人氣便鞋300元有找

無印良品春季特賣開跑！最低26折、超人氣便鞋300元有找

慰勞醫護人員　The Body Shop免費贈茶樹精油＋護手霜

慰勞醫護人員　The Body Shop免費贈茶樹精油＋護手霜

網狂點頭「出門拖超久」星座Top 3 ！天秤置身事外、第一名超有感 9000元口罩你買嗎？法國時裝品牌成防疫先知　聯名款效果等同N95 《鬼媽媽》金泰希戲服超省事　嗆辣小惡魔戰袍竟3,000元有找 香奈兒10年來首例！打破卡爾審美選用「大尺碼模特兒」FENDI也跟上 特價就被搶爆！女孩一次都4、5罐囤貨的「神級保濕霜」 放閃無罪！喜歡曬恩愛星座Top 5　第一天生就是高調王 網公認停產會崩潰的保濕聖品！「倩碧水磁場凝膠」超划算4大用法

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面