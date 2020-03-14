疫情狂飆！紐約大都會藝術博物館緊急關閉　Met Gala五月如期舉行

編／Linda

隨著疫情席捲全球，近期有許多大型活動都被延期或取消，許多人也好奇原預定於5月4日舉行的Met Gala（紐約大都會藝術博物館慈善晚宴）是否會改期，主辦單位時裝學院院發言人Nancy Chilton日前接受專訪時表示：「我們將會如計畫進行，並且期待有個美好的夜晚。」也補充說道會持續觀察情勢並以公眾健康為優先考量。

堪稱時尚奧斯卡的Met Gala一直都是每年眾所矚目的時尚盛事，而2020 Met Gala主題為「關於時間: 時尚與雋永」（About Time: Fashion and Duration），不但邀來重量級嘉賓艾瑪史東（Emma Stone）、LV創意總監Nicolas Ghesquière共同籌辦，在《穿著Prada的惡魔》中飾演時尚女魔頭的梅莉史翠普（Meryl Streep）也將首次出席活動，今年又恰逢大都會藝術博物館150周年，令人相當期待。

然而美國疫情日益嚴重，大都會藝術博物館目前正閉館中並進行全面性消毒，博物館主席兼首席執行長Daniel Weiss發表聲明強調博物館並沒有任何確診案例，閉館是為減少集會傳播疫情的可能性，回應紐約時報日前指稱博物館兩名員工為疑似個案。

另外，近來因疫情而受影響的活動有原定於4月4日台北及11日高雄所舉辦的PUMA 螢光夜跑停辦賽事；瑞士巴塞爾鐘錶珠寶大展，原定於4月30日至5月5日舉辦的2020年錶展，「延後」至明年1月28日至2月2日舉辦；寶格麗宣布退出4月30日登場的瑞士巴塞爾鐘錶珠寶大展（BASELWORLD）、法國品牌agnès b.與台灣設計師品牌夏姿也取消巴黎大秀。

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