用完電棒都變「鳥窩頭」？美髮師幫你解惑，輕鬆5步驟快速完成氣質捲髮

浪漫的波浪捲髮是許多女孩心目中的夢幻髮型，但完美的捲度和彎度，有時候並不是髮型師可以燙出來的，這也是為什麼許多人拿著雜誌上的照片去髮廊，卻無法複製相同的髮型出來，因為有很多造型其實都是用電棒捲、離子夾等工具做出來的。然而，能稱得上電棒達人的人少之又少，尤其對於新手來說，用電棒自己捲不但怕燙到自己，還需承擔頭髮變成「鳥窩頭」或「金毛獅王」的風險。看到這裡已點頭如搗蒜的你，請立刻把這篇收藏起來吧！

為什麼造型工具總是用不順手？該如何挑選造型工具？使用造型工具的正確步驟你做對了嗎？假如把頭髮捲壞了該如何快速復原？以下5個常遇到的操作困難，ghd美髮講師Jerry將一一幫你解惑：

一、要先知道自己想要的捲度，才能挑選自己適合的造型工具

電棒類：著重在頭髮的蓬度，通常會用來做比較經典的捲度，捲度大多會集中在髮中和髮尾。

造型杖：利用繞的方式來做造型，捲度大多偏向好萊塢式或度假風格，刻意呈現明顯一截一截的波浪狀。

平板夾：變化度最高，直的、彎的或捲的造型都可以做，但相對來說較難上手。台灣消費者最常用它把頭髮夾順，或在髮尾處夾一個彎。

二、老是用不順手，可能是因為你的捲髮流程不正確

Step 1.先梳頭！先梳頭！先梳頭！

很重要，所以說三次！要做任何造型時，切記第一步一定要先把頭髮梳開梳順，同時把一些髒汙和灰塵梳掉。假如你頭髮有打結，這時候使用任何加熱的造型工具就會導致頭髮出現怪異的角度。

Step 2.將頭髮梳整並分區（例如：中長髮約分成頭頂、中部、底層三區）。

很多人一拿到造型不知道從哪邊開始下手，若是要整頭均勻夾捲，那把頭髮分為左右兩邊就是錯誤的開始！記得，頭髮分區要先橫切面的分區，再直向一束一束分開捲。

若使用造型杖或電棒類工具，因為頭髮是直接繞在上面的，所以髮束一次可以抓大把一點。若使用造型夾，髮片則不能太厚或太大。

Step 3.每區使用抗熱噴霧打底。

將頭髮分區之後，記得先使用抗熱噴霧打底。若使用含水量較高的抗熱噴霧（噴完會讓頭髮濕濕的），要先將頭髮吹乾。在濕髮的情況下使用造型器，頭髮的水分會一下子全變成水蒸氣，對頭髮傷害很大。（沒有使用抗熱產品對頭髮也是傷害唷！）

Step 4.從最底層的區塊開始上捲，頭頂區域最後再捲。

分區之後，從最底下的頭髮開始捲，因為頭頂區域通常都包含著瀏海，所以留到最後再捲較不易出錯。

Step 5.最後上定型噴霧或油類保養品。

台灣氣候潮濕，捲好的頭髮很容易因為濕度而消失，若想要讓捲度為持一整天，記得完成後要使用定型品。假如你的髮質屬於細軟髮，則建議選擇植物油類的保養品，比較不會因為質地太重而讓捲度消失。

三、即使分區捲髮還是很容易手忙腳亂

很多人捲頭髮時，容易將捲好的頭髮和尚未捲的頭髮混在一起。以下有兩個方法可以解決：

方法1. 把新一區頭髮放下來前，先把已捲好的底層區域用夾子夾起來，可預防兩區頭髮相互干擾。

方法2. 若兩區頭髮已混在一起，則先把頭微微向右或向左倒至眼睛可見髮尾的角度。接著看著鏡子，用手把髮尾直的頭髮抓出來，以區分出哪些髮片還需上捲。

四、頭髮不小心捲太捲了，怎麼辦？

不小心夾壞了，兩邊捲度不一樣，或是捲的方向不一樣，頭髮太捲太澎，該怎麼辦？其實有一招可以快速恢復原狀－噴水！不需要去洗頭，只要使用清水噴霧就能挽救，若是想要讓捲度看起來比較自然，則可抹一些保養品補救。

五、注意！下手的第一步是關鍵

新手常因不熟練，會將同一搓頭髮捲很多次，可能第一次夾錯方向，或是第一下不夠捲，想要再來第二次。千萬要注意，同一搓頭髮捲太多次除了會讓頭髮水分因受熱而蒸發，傷害髮質外，也會使頭髮暈頭轉向，不知道要往哪裡彎，因為通常捲第一下時，頭髮就已定型了。如果真的需要改變髮片的捲度或捲向，建議先等待1~2分鐘，等髮片冷卻並吸收到空氣中的一些水分後再重新上捲。

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英國ghd推出全新「ORACLE雙管電棒」，主打「夾捲跟夾直一樣簡單」，不需像一般電棒那樣捲、那樣繞、那樣盤頭髮，更不用學習轉90度或180度的手式，也不需要換手，在家就能快速打造夢幻捲髮。突破性的獨家專利「Curl-zone冷熱循環科技」，以獨特的U型嵌合設計搭配恆溫185°C的最佳造型溫度塑捲，再以多於100°C以上的溫差迅速冷卻捲紋，不論什麼髮質或髮況，只要將髮束放在電棒的開口，輕輕合起，再讓髮束滑過U型浮動面板，捲度就能立即成型。若想創造不同的捲度紋理，只要稍微調整電棒的角度，不論是慵懶的海灘波紋或是氣質的名媛大波浪皆可輕鬆搞定，簡單、省力又省時！

※YOYO SU, CHEN CHEN WANG

（完整文章請看VOGUE.com）

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