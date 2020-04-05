運動前後的「減醣增肌」七日菜單這樣吃！通通在超商就能買到

擁有運動習慣固然重要，但運動前後該怎麼吃才能達到最好的成果？晨光健康營養專科院長趙函穎營養師這次就設計了在超商就能買到的一週菜單，照著運動前後吃就能減醣又增肌、健身效果更顯著。

運動前

可以挑選含有高纖維，又有蛋白質的食材，例如地瓜、烤雞等﻿，讓之後的健身效果事半功倍。﻿

運動後

運動後不想吃太飽，或是覺得下班運動後，已經太晚了，就可以來個無糖高纖豆漿，有膳食纖維、蛋白質，都可以幫助健身，也避免肌肉痠痛囉！﻿另外也非常推薦香蕉裡面含有鉀離子，可避免肌肉抽筋又能有飽足感

Day1

運動前：鹽麴雞腿溫沙拉

運動後：統一陽光低糖高纖豆漿

Day2

運動前：義式嫩雞花椰菜飯

運動後：AB無加糖優酪乳

Day3

運動前：石安牧場溏心蛋筍飯飯糰、統一陽光無加糖高纖豆漿

運動後：上等蕉、茶葉蛋、黃金玉米棒

Day4

運動前：繽紛鮮蔬烤雞便當

運動後：統一陽光無加糖高纖無糖豆漿

Day5

運動前：21風味館香草烤雞沙拉

運動後：統一陽光無加糖黑豆漿

Day6

運動前：凱薩風味雞肉起司堡

運動後：統一陽光低糖高纖豆漿

Day7

運動前：冰烤地瓜、茶葉蛋、統一陽光無加糖黑豆漿

運動後：21風味館香草雞胸肉、FIN纖氣泡水

※JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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