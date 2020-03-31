「身體太僵硬很容易發胖！」每天1分鐘伸展操讓身體回正、消除浮腫

「即使身體僵硬對日常生活也不會有什麼影響」，可能有很多人都是這麼想的，但其實身體僵硬會帶來很多缺點。最具代表性的症狀有肩膀痠痛、腰痛、容易疲勞、失眠、倦怠、高血壓等等，而且一旦符合症狀就很難再跳脫出這個惡性循環。

「身體太僵硬很容易發胖」這句話是真的

之前我們有提到過身體變得很僵硬的原因，主要是因為運動不足。如果沒有養成運動的習慣，肌肉會變僵硬，血液循環也會變差。血液循環若不好身體就會怕冷，腳趾和手指經常都是冷冰冰的，即使穿再多還是覺得冷。一旦變成這樣的情形，人類基於防禦本能會開始囤積脂肪來發揮保存熱量、維持體溫的功用，所以身體就很容易發胖。

有時體重並沒有多大的變化，但身材曲線卻再也找不回來了。舉例來說，長時間在辦公桌前維持同樣姿勢的人，很容易因為頸部或肩膀的僵硬感到煩惱不已。而造成僵硬的原因就是頸肩周圍的血液循環變差了，如果放任不管，連帶著臉部的血液循環也不好、導致浮腫，看起來就會覺得變胖了。

此外，若持續著不活動筋骨的生活，附著在關節周圍的肌肉、肌腱和韌帶的柔軟度也會逐漸消失，關節的可動範圍就會變窄。日常生活裡的動作變小，代謝不容易提升，就更難瘦下來了。真的很可怕！



「身體太僵硬」導致的症狀

身體僵硬的主要原因就是運動不足。長時間維持同樣的姿勢會讓肌肉失去彈性，關節也會變得僵硬緊繃。而肌肉一旦僵硬就會壓迫到血管，導致血液不容易通過，此時若心臟努力試著要讓血液通過的話，就會造成高血壓。血流如果變差，氧氣就無法運送到體內的每一個角落，乳酸等老舊廢物無法排出，就會堆積在肌肉中，這些囤積物就是產生疲勞感的原因。

此外， 囤積在肌肉內的老舊廢物會刺激頸部和肩膀的末梢神經。末梢神經受到刺激會產生異常的神經衝動傳達至腦部， 引起肩膀僵硬、腰痛等不舒服的症狀和疼痛。在感受到疼痛後，人體會更緊張造成肌肉緊繃，如此一來就會陷入肌肉變僵硬、血流變差的惡性循環之中。

最具復健療效的瑜伽伸展姿勢──下犬式伸展

腰背痠痛、失眠、倦怠、水腫等等，都是姿勢不正、肌肉緊繃所引起的！大部分的運動或伸展動作都只能針對局部來改善，但是「下犬式伸展」卻能讓骨盆、脊椎等中心軸歸位，讓身體兩側平衡不歪斜；同時啟動全身肌肉，讓肌肉與關節恢復彈性不僵硬。

只要將雙手雙腳貼地、讓身體呈三角形的姿勢，一個動作就能啟動全身，從手臂、脊椎兩側、臀大肌、大腿到腳跟等肌肉都被喚醒。當背部的斜方肌被啟動，就可以提起肩胛骨、端正姿勢、消除肩背疼痛；當臀大肌、腿後側肌群被啟動，可以消除下半身浮腫、讓腳更有力。

▲（圖片來源：Cavan Images）

每天1分鐘，就能享受下犬式伸展的驚人好處

1.伸展全身肌肉、增加關節活動度

當肌肉變得柔軟好伸展時，附著在肌肉上的關節也會跟著靈活，身體不再痠痛無力。

2.身體回正、調整歪斜體態

下犬式伸展能讓身體中心的脊椎、骨盆維持在正確位置，只要身體一歪斜，立即能發現並調整，讓身形體態更漂亮。

3.按摩內臟、消除便秘

頭部朝下、腰部往上抬起時，可以促進胃腸等腹腔內臟的活動，幫助內臟回到正確的位置。

4.改善全身浮腫

下犬式伸展運動能讓頭部的位置低於心臟，可促進臉部血液循環、消除浮腫。踩踏小腿肚時，讓血液送回心臟，促進全身血液循環。

※YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com）

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