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Supreme關店潮！傳全球實體店為防疫停業，預計官網購物將塞爆

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編輯／Duke

隨著新冠肺炎（COVID-19）擴及歐美地區，這些奢侈、潮流品牌的重鎮經營是越顯困難。最近，潮流地位最崇高的Supreme因疫情擴大，已於紐約、洛杉磯、巴黎、倫敦店面貼出暫停營業的公告，同時根據知名IG爆料帳戶@supreme_leaks_news的消息指出：「為了健康與安全著想，Supreme宣布即日起暫時關閉全球分店。」

▲SUPREME全球閉店。（圖／翻攝自IG@@supreme_leaks_news、ENDLESS SELECT提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲IG爆料帳號@supreme_leaks_news表示Supreme即日起暫時關閉全球分店。（圖／翻攝自IG@@supreme_leaks_news）

原先Supreme僅宣布紐約、倫敦、巴黎的分店暫停營業，但後續@supreme_leaks_news表示，Supreme基於健康與安全，即日起暫時關閉全球分店，包括洛杉磯、舊金山以及日本六間分店，至於何時會恢復正常營業，還有待日後官方另行通知。

另外，Supreme也貼出公告說明官網將會持續運行，因此不用擔心買不到每周發售的商品，只是Supreme在少了實體店面的銷售管道後，官網流量必定更大，預計將有網路大塞車的情況出現。

此外，潮流品牌Palace倫敦店也是閉店的狀態，並且貼出公告：「為了顧客與員工的健康與安全，Palace將會暫時關閉直到日後另行通知。」不過，目前Palace僅倫敦店宣布閉店，紐約、洛杉磯、東京等分店則尚未傳出暫停營業的消息，近期將前往各分店選購的朋友要多注意了。

▲SUPREME全球閉店。（圖／翻攝自IG@@supreme_leaks_news、ENDLESS SELECT提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲SUPREME全球閉店。（圖／翻攝自IG@@supreme_leaks_news、ENDLESS SELECT提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲潮流品牌Palace也宣布暫停營業消息，直到另行通知。（圖／ENDLESS SELECT提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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關鍵字：

新冠肺炎, 武漢肺炎, COVID-19, Supreme, 暫停營業, 紐約, 倫敦, 巴黎, 洛杉磯, 日本, Palace
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