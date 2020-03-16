FOREVER 21正式易主！加入Barneys百貨同集團　90億元扛下所有債務

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知名快時尚品牌Forever 21，自去年相繼退出台灣、大陸以及日本市場後，傳出破產危機，雖然官方後續駁斥謠言，但無法改變銷售額大幅減少的事實。最近，Forever 21更有新消息傳出，那就是以收購巴尼斯（Barneys New York）的Authentic Brands集團為首的三間公司，將承擔Forever 21的額外債務，並以約美金3億元（約台幣90億元）的價碼正式收購Forever 21。

▲FOREVER 21。（圖／資料照）

發布正式收購消息後，Forever 21目前為三家公司共同擁有，分別為Authentic Brands集團、美國最大購物中心營運商Simon Property集團以及房地產公司Brookfield Property。其中，Authentic Brands集團擁有37.5％的知識與運營權，而Simon Property集團與Brookfield Property則擁有37.5％和25％的所有權。

在 Instagram 查看這則貼文 Authentic Brands Group（@abg_nyc）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 19 日 上午 11:29 張貼

全面重整業務後，Forever 21將會繼續在美國與國際上繼續營運，三家新持有者也會持續監督位於美國洛杉磯的總部，以維持該公司的電子商務等業務。

另外，Authentic Brands集團董事長傑米（Jamie Salter）表示：「Forever 21對消費者有巨大的影響力，因此我們期待與Forever 21、全球夥伴建立聯繫，並提供世界新的產品。」所以未來Forever 21有極大的可能再次登陸台灣、大陸、日本等退出的市場，各位敬請期待吧。

▲Forever 21將重整業務與全球夥伴建立聯繫，並有機會在未來再次登陸已退出市場。（圖／翻攝自IG@forever21）

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