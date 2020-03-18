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朴敏英代言按摩器秀辣腰　清純性感好身材靠3妙招養成

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@rachel_mypark、@klug_korea

南韓女星朴敏英於2月底開播的新戲《天氣好的話，我會去找你》，雖因其他同期強劇熱播導致收視吃鱉，朴敏英驚人的美貌還是令人忍不住一看再看。日前她於IG上Po出了為南韓按摩器品牌KLUG拍攝的形象照，螞蟻辣腰實在太性感，加碼一窺朴敏英養成完美身材的小秘訣。

▲朴敏英 。（圖／翻攝自IG）

朴敏英身為南韓按摩器品牌KLUG的代言人，在廣告中為大家示範日常中的各種適用方法，穿著短版連帽外套，一套運動風裝扮露出纖細的腰線，紮起高高的馬尾模樣清純、好身材盡顯，讓人看了眼冒愛心。

KLUG按摩器在南韓有許多愛用者，主要功能是用來緩解身體疲勞，不管是因為工作、家事、運動或是旅行跋涉造成的身體痠痛不適，小小的一片按摩器貼上不適的部位，就有非常好的按摩效果，充電兩小時，每天用個25分鐘，可以連續使用5天，且面料柔軟親膚不會造成紅癢過敏，對現代人來說真的是一項消除疲勞的方便神物。

▲朴敏英 。（圖／翻攝自IG）

從朴敏英出演《金秘書為何那樣》時，穿著OL套裝展現出凹凸有致的身形，就讓女生們都心生羨慕，朴敏英本人也曾經分享過幾個私人妙招：

＃重要拍攝前衝刺法：3天只吃蘋果

許多明星們在重要拍攝之前，為了讓體態更上鏡，會暫時選擇比較激烈的減肥法，不過此方法非常不健康，朴敏英表示平常還是以正常吃、不過量為主，除非是臨時的、緊急的非常狀況，才會很偶爾的用到「蘋果斷食法」這樣的方式。

＃主食以地瓜、雞胸肉、雞蛋為主

減肥時菜單需要調整，但是切記不要把所有食物都換成蔬菜水果，不僅很難達到飽足感，也缺乏身體所需的蛋白質，日常菜單以地瓜、雞胸肉、雞蛋為主，少了難分解的精緻澱粉，這些食物也讓人容易感到飽足，每天攝取的熱量自然就會少，當然最重要的還是搭配運動。 

＃按摩

每個人容易胖的部位都不盡相同，除了在家可以自己透過指法按摩臉部消水腫，身體其他部位可以定期去給專業的做雕塑按摩，全身放鬆之外，也會發現身體的線條改善很多。

►星．變美／朴敏英「3種食物」瘦出小蠻腰　搭配耳環美出新高度

►朴敏英新劇宣傳撞衫「亞洲最美臉蛋」Lisa　網一面倒：她完勝

關鍵字：

朴敏英, 按摩器, KLUG, 減肥, 瘦身, 蠻腰
fashion.net

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