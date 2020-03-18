5400萬戴手上！Virgil Abloh的Jacob＆Co.名錶全世界僅三只

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名錶人人都想要，就連歌手、名人也不例外，在台灣著名的手錶控就有潘瑋柏、羅志祥、林俊傑等人，並且三人都擁有要價千萬的Richard Mille。但是Louis Vuitton（LV）創意總監Virgil Abloh近期配戴的Jacob & Co.「Caviar Tourbillon Ruby」，不僅使用超過424顆鑽石，還採用綠色鱷魚皮錶款，使其行情價來到美金180萬元（約台幣5,400萬元），堪稱奢侈中的代表。

▲Virgil Abloh配戴要價美金180萬元的Jacob & Co.手錶。（圖／翻攝自Jacob & Co.）

Virgil Abloh的手錶之所以會成為焦點，其實是在與Jacob & Co.創辦人Jacob Arabo進行合作系列「Office Supplies」的對談時，官方釋出的照片被眼尖的網友發現手錶要價不斐，進而揭露該錶款的特別之處。據了解，Caviar Tourbillon Ruby為限量版，全世界只有三款，其外殼以18K金打造，並鑲上424顆鑽石點綴，最後輔以玫瑰式切割鑽石為錶冠完成設計，其總重量達44.35克拉，要價美金180萬元。

▲18K金打造且鑲上424顆鑽石，錶帶則為鱷魚皮。（圖／翻攝自IG@jacobandco）

與此同時，Virgil Abloh攜手Jacob & Co.打造的「Office Supplies」目前也已經正式開賣，當中擁有許多鑲鑽耳環、18K金手環、項鍊等飾品，並且全都以迴紋針為靈感去設計，有興趣的朋友，都可以寄送電子郵件到官方信箱訂購。

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