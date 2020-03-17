Nike大勾化身溫暖「連翹花」！南韓限定Air Max 95徽章怎麼貼都行

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不論是Adidas或是Nike都很喜歡採用地區限定的銷售方式來創造話題。繼先前日本推出Nike Air Max 95富士山配色與櫻花配色後，南韓也迎來一款超級搶眼的全新配色，其靈感汲取首爾著名的連翹花，並用於Swoosh（勾勾）上，使整雙鞋如陽光散發溫暖。

▲Nike Air Max 95南韓限定。（圖／翻攝自Sneaker Bar Detroit）







▲Nike Air Max 95南韓限定。（圖／翻攝自Nike）

這款名為「Pollen Rise」的Air Max 95，配色靈感來自連翹花，通常暗示著春季的開始。全鞋主打魔鬼氈與網眼布材質設計，並以白色為基調搭配黃、橘兩色，最後再運用黑色線條營造卡通風格。其中，該鞋款還會附贈連翹花Swoosh、兩款中小型Swoosh以及橢圓形Air Max標誌，想貼哪都由各位自行決定！

▲全鞋主打魔鬼氈與網眼布材質設計。（圖／翻攝自Nike）







▲用黑色線條營造卡通風格。（圖／翻攝自Nike）

▲購買鞋款還會附贈Swoosh與橢圓形Air Max標誌，想貼哪都由各位自行決定。（圖／翻攝自Nike）

此款Nike Air Max 95「Pollen Rise」，預計將於3／21在南韓Nike SNKRS獨家販售，定價為韓圜209,000元（約台幣5,200元），想要的朋友可以開始找代購囉。

此外，英國知名鞋店size？為了紀念成立20周年，便順勢與Nike合作，並以「20 for 20」為主軸打造了一款Air Max 95。而該鞋款的設計靈感可說是集20年之大成，因為雙方從過去20雙在size？推出的限定或是聯名鞋款汲取元素，將其用於20 for 20鞋款上，因此將會有著不同的色調、材質以及細節。

在 Instagram 查看這則貼文 size?（@sizeofficial）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 12 日 上午 5:00 張貼

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