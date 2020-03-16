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DIOR、嬌蘭生產乾洗手！LVMH集團動員　捐法國公衛機構抗疫

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▲▼ LVMH 。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國精品集團LVMH老闆阿諾宣布旗下美妝部門將投入乾洗手生產行列。（圖／達志影像／美聯社）
 

記者陳雅韻／綜合報導

新冠肺炎全球蔓延造成經濟衝擊不小，原本對抗疫充滿信心的法國精品集團LVMH老闆阿諾（Bernard Arnault），也因疫情財富大縮水，近期從年初的全球首富寶座，落居全球排名第4。生意固然重要，但他也心繫家鄉的疫情，宣布今起美妝部門將投入生產高品質的乾洗手，免費提供給法國的公衛機構。

▲▼ LVMH 。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國政府15日午夜起，非必要商家將無限期關閉，LV位於香榭麗舍大道的專賣店大門深鎖。（圖／達志影像／美聯社）

LVMH集團早在1月底，已率先捐贈近7000萬元台幣給中國紅十字基金會，幫助緩解因新冠肺炎爆發造成的醫療物資短缺問題；未料疫情全球大擴散，在法國已超過5400人確診與百人死亡，政府宣布疫情進入第3階段，下令關閉自15日午夜起，非必要商家將無限期關閉，當然包括LVMH集團旗下精品店。

▲▼ LVMH 。（圖／達志影像／美聯社）

▲LVMH集團美妝部門如Dior將投入乾洗手生產，免費提供給法國公衛機構。（圖／達志影像／美聯社）

LVMH集團有鑑於口罩、乾洗手等防疫物資大缺貨，宣布動員旗下美妝品牌如Dior、嬌蘭（Guerlain）、Parfums Givenchy，今起投入生產乾洗手，將免費優先提供給巴黎的醫院使用。

關鍵字：

LVMH, 新冠肺炎, Bernard Arnault, Dior, 嬌蘭
fashion.net

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